Lamezia Terme in fermento per il primo Congresso regionale di Forza Italia in Calabria: attese 3000 persone

È tutto pronto per il primo Congresso regionale di Forza Italia in Calabria. Domani, domenica 17 maggio il Palasport di Lamezia Terme si trasformerà nel cuore pulsante del partito azzurro. A partire dalle ore 9:30, migliaia di persone prenderanno parte a quella che sarà una vera e propria grande festa di partecipazione, entusiasmo e orgoglio politico. Sono oltre 3mila le presenze attese per una giornata destinata a lasciare il segno nella storia del partito fondato da Silvio Berlusconi. Un appuntamento attesissimo che si svolgerà alla presenza del Segretario nazionale Antonio Tajani, la cui leadership continua a rafforzare la crescita di Forza Italia sui territori.

A presiedere l’assise regionale sarà Stefania Craxi, capogruppo azzurro in Senato; ospite d’onore il Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo. Il grande evento vedrà la partecipazione del presidente della Regione Roberto Occhiuto, anche nella sua veste di Vice Segretario nazionale di Forza Italia, oggi terzo governatore più apprezzato d’Italia e primo presidente di Regione del Centro-Sud per gradimento, secondo l’ultimo sondaggio SWG per Ansa; e ancora, tutti i consiglieri e gli assessori regionali, i parlamentari, amministratori locali, rappresentanti del territorio e dirigenti di partito.

Un congresso che celebrerà il radicamento sempre più forte di Forza Italia in Calabria con una mozione unica che indica quale guida calabrese del partito l’onorevole Francesco Cannizzaro, già oggi segretario regionale oltre che Vice capogruppo alla Camera dei deputati, che si avvia, dunque, verso la riconferma. Sarà un momento di unità e di condivisione, una mattinata intensa ed entusiasmante. Un’occasione importantissima per guardare avanti, rafforzare il lavoro svolto sino ad oggi e per costruire insieme il futuro della Calabria e di Forza Italia.