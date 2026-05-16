Lamezia Terme al Salone Internazionale del Libro di Torino tra innovazione, scuola e memoria | FOTO

L’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme esprime grande soddisfazione per la partecipazione, corale e densa di contenuti, presso lo stand della Regione Calabria al Salone Internazionale del Libro di Torino. La Città si è presentata in questa prestigiosa vetrina come un vero e proprio laboratorio creativo, dove le radici storiche alimentano visioni e progetti capaci di coinvolgere istituzioni, mondo della scuola e associazioni. Di grande rilievo è stata la presentazione del progetto “Costabile Futuro”, curata dall’Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione, Annalisa Spinelli, insieme al Presidente dell’Accademia di Belle Arti, Stefania Mancuso.

Il progetto, frutto di un lavoro condiviso tra più soggetti, analizza il legame indissolubile tra l’identità territoriale e la visione di un domani all’insegna della creatività. All’incontro, caratterizzato da un pubblico attento e numeroso, ha preso parte tra gli altri anche lo stilista, artista e presidente della Calabria Film Commission, Antongiulio Grande, a testimonianza del forte richiamo delle eccellenze creative del nostro territorio.

Il protagonismo della Città è passato anche attraverso il mondo della scuola, con la presentazione della pubblicazione “Voci di lettura”, che raccoglie i podcast realizzati dagli studenti dell’IC Ardito Don Bosco. Il progetto è stato illustrato dalla Dirigente Teresa Goffredo e dalla giornalista Mara Larussa, con la testimonianza di giovanissimi e vivaci studenti. In questo contesto di straordinaria energia e partecipazione, lo stand della Calabria ha vissuto momenti di grande entusiasmo ospitando anche Roberto Vecchioni e Dario Brunori, che hanno condiviso con i presenti emozioni ed esperienze.

Il tema della memoria e del legame con le proprie radici resta centrale nella narrazione lametina grazie alla prof.ssa Rossella Ferrise, che ha presentato il suo volume “Aurora. L’alba di un nuovo giorno”. Attraverso l’intimo dialogo tra nonna e nipote, il libro esplora il passato con un ordine emotivo che trasforma la storia personale in preziosa memoria collettiva.

Grande soddisfazione, inoltre, per due dei festival letterari lametini, Caudex e Trame Festival dei libri sulle mafie, confermati anche per questa edizione tra i cinquanta festival segnalati dal Salone Internazionale del Libro nell’ambito di Luci sui Festival.

“Una giornata, dunque, di grande intensità e partecipazione – dichiara il Sindaco Mario Murone – il cui successo è stato garantito anche dall’ottima organizzazione curata dal Sistema Bibliotecario Lametino, supportato dal prezioso e instancabile lavoro dei ragazzi del Servizio Civile e del direttore Giacinto Gaetano“.