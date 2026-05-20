Lamezia Terme, agenti Polfer salvano anziano colto da malore alla stazione

Agenti di polizia, con l’aiuto di un medico, hanno salvato un uomo colto da malore alla stazione ferroviaria di Lamezia Terme. Lo rende noto il sindacato indipendente di Polizia Cosip. I poliziotti della Polfer ed uno, libero dal servizio, del Reparto prevenzione crimine di Siderno sono intervenuti dopo la segnalazione di alcuni viaggiatori di un anziano che si era improvvisamente accasciato sul marciapiede a causa di un grave malore. Determinante è stata anche la presenza di una dottoressa dell’Asp di Crotone, che si trovava casualmente sul posto e che ha coordinato le operazioni di soccorso.

La sanitaria e i tre poliziotti hanno iniziato le manovre di rianimazione cardiopolmonare, praticando il massaggio cardiaco senza interruzione e alternandosi nelle manovre salvavita per circa venti minuti. Nel frattempo, altro personale della Polfer ha provveduto a mettere in sicurezza l’area e a chiedere l’inibizione temporanea della circolazione ferroviaria sui binari interessati, creando un corridoio per consentire il rapido accesso ai sanitari del 118 che erano stati allertati. Giunti sul posto, questi ultimi hanno proseguito le procedure di emergenza utilizzando anche il defibrillatore, riuscendo infine a far riprendere il battito cardiaco all’anziano.

“I sanitari – sottolinea il Cosip – hanno evidenziato come il tempestivo intervento dei poliziotti sia stato determinante per mantenere in vita l’uomo fino all’arrivo dei soccorsi avanzati, sottolineando l’elevata professionalità, il sangue freddo e il senso del dovere dimostrati dagli operatori intervenuti”. Il Coisp esprime quindi “profondo apprezzamento per l’operato dei colleghi coinvolti, che ancora una volta hanno dimostrato come la Polizia di Stato rappresenti un presidio costante di sicurezza, umanità e servizio al cittadino, anche oltre l’orario di servizio”.