Lamberti fuori dal Consiglio Comunale, Luigi Tuccio prende atto del risultato elettorale: “ho portato avanti una politica libera”

“Cari Amici purtroppo il progetto civico non ha avuto il consenso necessario per fare scattare alcun seggio in Consiglio comunale e nel pieno rispetto della volontà popolare, accolgo con serenità e rispetto il voto degli elettori. Resta in me la convinzione di avere portato avanti, forse controcorrente, un’idea di politica libera, fatta di competenza, credibilità e senso delle istituzioni, in una città che continua a rincorrere il potere al di là dei colori politici”. E’ quanto scrive sui social Luigi Tuccio, candidato nella lista di Lamberti, Cultura e Legalità.

“Ringrazio sinceramente tutti coloro che mi hanno sostenuto, direttamente o indirettamente e che comunque hanno creduto nella mia persona. Grazie anche a chi aveva manifestato vicinanza e sostegno e poi ha evidentemente compiuto altre scelte: anche questo aiuta a comprendere meglio gli uomini, la politica e la vita. Le persone realmente libere conoscono la solitudine, ma conservano la serenità e la dignità di non appartenere a nessuno” aggiunge Tuccio.