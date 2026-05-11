La web app ReggioCalabriaGuide.it si rifà il look: le novità per tutti i turisti

Con l’approssimarsi della bella stagione e dell’aumento dei flussi turistici sul territorio, ReggioCalabriaGuide.it si rinnova e amplia i propri servizi, con una nuova interfaccia più semplice, intuitiva e orientata all’esperienza dell’utente. La web app turistica promossa da Confesercenti Reggio Calabria e realizzata dall’agenzia di comunicazione e marketing A&S Promotion compie così un ulteriore passo avanti nel percorso di valorizzazione digitale della città e dell’area metropolitana, migliorando non soltanto l’aspetto grafico e la navigazione, ma anche il modo in cui il turista interagisce con i contenuti e scopre il territorio.

Il nuovo assetto della piattaforma nasce da un lavoro di studio e analisi sviluppato negli ultimi anni, sulla base dei feedback raccolti dagli utenti, dell’osservazione delle modalità di navigazione e delle più recenti tendenze in materia di usabilità digitale. Non un semplice restyling grafico, quindi, ma un intervento più ampio che ha riguardato anche l’organizzazione dei contenuti, il cambiamento e l’implementazione delle categorie, la struttura delle liste e il modo in cui le informazioni vengono presentate al turista. L’obiettivo è rendere l’esperienza di navigazione più fluida, immediata e vicina alle esigenze di chi consulta la guida da smartphone, spesso mentre si muove sul territorio.

La nuova home è stata progettata per rendere più immediata la ricerca di attività, luoghi, esperienze e servizi, attraverso liste più chiare, filtri intuitivi, schede dettagliate e una funzione “Cerca intorno a te” ancora più efficace.

Ma il cambiamento più significativo riguarda l’approccio stesso della web app. ReggioCalabriaGuide.it si trasforma da un completo ed efficace strumento di ricerca a una piattaforma sempre più evoluta di proposta, orientamento e accompagnamento alla scoperta del territorio, grazie ai nuovi banner interattivi presenti nella home, pensati per suggerire esperienze, itinerari, attività e contenuti utili a chi visita Reggio Calabria e l’area metropolitana.

Un’evoluzione che punta a rendere la permanenza dei turisti più semplice, immediata e coinvolgente, aiutandoli a scoprire in modo naturale non solo i luoghi simbolo della città, ma anche attività commerciali, servizi, eventi ed esperienze presenti nell’intera area metropolitana.

Anche Morgana, l’assistente AI multilingue integrato, è stata ulteriormente migliorata nella conoscenza del territorio e nella capacità di interazione con gli utenti, così da offrire risposte più utili, pertinenti e immediate ai turisti che cercano informazioni su luoghi, attività, servizi ed eventi presenti nella guida.

Parallelamente continua anche il rafforzamento della presenza della web app nei punti strategici della città. ReggioCalabriaGuide.it è già accessibile attraverso totem con QR code presenti agli arrivi nazionali e internazionali dell’aeroporto, al Museo Archeologico Nazionale, alla Pinacoteca Civica e al Castello Aragonese. A questi si aggiunge anche l’infopoint turistico ATAM sul Corso Garibaldi, grazie a una collaborazione con ATAM finalizzata a migliorare l’accoglienza, l’orientamento e l’accesso alle informazioni turistiche sul territorio metropolitano. Nelle prossime settimane è inoltre prevista l’installazione di nuovi totem esterni nei punti a maggiore afflusso turistico della città e dell’area metropolitana.

L’obiettivo resta quello di costruire strumenti concreti capaci di migliorare l’accoglienza, facilitare la fruizione del territorio e offrire maggiore visibilità alle attività aderenti, accompagnando il turista proprio nel momento in cui sceglie cosa fare, dove andare e cosa vivere durante la propria permanenza a Reggio Calabria.