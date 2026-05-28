La vittoria di Cannizzaro e la frustrazione degli sconfitti. Una salernitana a Reggio Calabria: “basita da quello che sto leggendo”

Una presa di posizione in difesa di Reggio Calabria e dei suoi cittadini, dopo le polemiche seguite alla vittoria di Cannizzaro. A intervenire è Adriana Musella, salernitana che abita a Reggio Calabria, che affida a un pensiero pubblico la propria critica verso quello che definisce un vero e proprio linciaggio sul web nei confronti della città. Musella contesta la delegittimazione del voto e invita chi vuole bene a Reggio Calabria a difenderla, senza permettere che venga offesa o che siano offesi i suoi cittadini.

“Nella vita c’è chi vince e c’è chi perde. Le sconfitte vanno accettate, perché evidentemente, presuppongono delle motivazioni alla base. Sono basita da quel che leggo. Circola sul web un vero e proprio linciaggio nei confronti di Reggio Calabria e dei suoi cittadini, per la vittoria di Cannizzaro. Non credo che i reggini, comunque la pensino o abbiano votato, debbano permetterlo. Le parti politiche sconfitte hanno sguinzagliato tutti i loro soldatini in un’opera di delegittimazione del voto. Tutto questo è da ritenersi mortificante e tremendamente aberrante. Brutta cosa l’invidia e l’arroganza di coloro che pensano di essere i primi della classe, unti dal Signore.



“Credo che una delle cause della sconfitta sia proprio questa, quella di non riconoscere i propri errori e salire su di un piedistallo che certamente non spetta di diritto ma si guadagna con la politica del fare. Mi dispiace molto per questa città che ancora una volta assurge agli onori della cronaca nazionale con un’immagine negativa. Chi le vuole bene dovrebbe difenderla e non permettere che venga offesa o che lo siano i suoi cittadini”.