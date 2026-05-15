La Top Spin Messina sbanca Sassari e vola in finale scudetto

Oltre tre ore di battaglia, una serata dalle straordinarie emozioni. Nella semifinale di ritorno dei playoff, la Top Spin Messina WatchesTogether sbanca Sassari 3-2 e conquista la finale scudetto per la settima volta di fila. Dopo la vittoria dell’andata per 3-1, la squadra del presidente Giorgio Quartuccio ha concesso il bis nella palestra di Corso Cossiga, chiudendo la serie ed eliminando i campioni d’Italia in carica. Vladislav Ursu (doppietta) ha trascinato all’impresa i ragazzi guidati da coach Marco Faso, al gran completo anche in Sardegna. Ad opera di Frane Tomislav Kojić il sigillo decisivo in ottica qualificazione.

Nel primo singolare, con la direzione arbitrale affidata a Emilia Pulina e Daniele Vacca, è andato in scena il confronto tra John Oyebode e Frane Tomislav Kojić. Il padrone di casa si è staccato da 3-3 a 5-3, allungando fino all’8-5. Il croato ha accorciato (8-7), salvo incassare poi tre punti di fila che hanno consegnato il set nelle mani di Oyebode. Nella seconda frazione, passati da 3-2 per Kojić a 4-3 in favore di Oyebode, i due hanno lottato punto a punto fino al 6-6. Da lì l’avanzata di Oyebode (10-6), con Kojić bravo a sventare i primi tre set-point, cedendo soltanto all’ultimo quando il suo colpo è terminato fuori dopo il tocco del nastro. Al terzo, Kojić ha condotto in avvio (5-2), ma Oyebode si è rifatto avanti (8-6). Match-point sul 10-9 fallito dal numero 2 del ranking nazionale che però a quello successivo ha archiviato il discorso per 12-10.

Il solito monumentale Vladislav Ursu, ripetendo la prestazione di Villa Dante, ha battuto Javier Santiago Lorenzo grazie ad una rimonta eccezionale. L’italo-argentino è partito forte, portandosi sul 5-0. Ursu ha provato a rientrare, da 9-4 a 9-6, ma Lorenzo ha ultimato il cammino (11-6). Anche nel secondo il giocatore di Sassari ha cominciato meglio (3-0). Ristabilita la parità (5-5) da Ursu, Lorenzo ha nuovamente sprintato (8-5), vedendosi poi ancora raggiungere (8-8). Con i tre punti finali Lorenzo si è comunque preso il set, terminato sul tocco fuori di Ursu. Il moldavo ha cambiato registrando carburando dal terzo parziale, in cui ha guadagnato parecchio terreno (7-4). Vani i tentativi di Lorenzo di restare a galla (8-6), perché Ursu ha spento ogni speranza del rivale andando dritto al traguardo (11-6). Il 5-0 iniziale nel quarto ha dato ulteriore spinta al moldavo che senza troppi patemi è volato sul 7-1 ed ha quindi conquistato il set per 11-3, rinviando il verdetto. Inizio deciso di Ursu (5-2) anche alla “bella”. Lorenzo ha ridotto il divario (5-4), ma Ursu ha saputo dilagare (9-4). Sul 9-6, chiamato il time-out, il leader della Top Spin, al rientro in campo, è giunto al 10-7, prevalendo alla seconda opportunità sulla palla out di Lorenzo: 11-8 e 1-1 complessivo.

Danilo Faso, a qualche giorno di distanza dalla spettacolare affermazione tra le mura amiche, non è riuscito a superare Andrea Puppo. Equilibrio in avvio (6-6), poi Puppo è scattato sul 10-7. I primi due set-point sono stati disinnescati da Faso che sul terzo ha spedito fuori al culmine di uno scambio prolungato per l’11-9 di Puppo. Il quindicenne palermitano ha accelerato nel secondo parziale (9-5), ma si è visto in seguito recuperare (9-9) dall’avversario. Ottenuto un set-point, Faso non lo ha sfruttato ed alla fine è stato ancora Puppo a esultare col 12-10. Tutt’altra storia nel terzo, con Faso subito protagonista e Puppo rimasto a contatto fino al 5-3, diventato presto 11-3 per l’atleta ospite. Al quarto, situazione capovolta da 4-0 per Puppo a 7-6 per Faso, ma il padrone di casa ha trovato le energie giuste per incamerare la vittoria con cinque punti di fila.

Un solidissimo Vladislav Ursu si è caricato la squadra sulle spalle e battendo John Oyebode per 3-1 ha riportato la situazione generale in parità. Agevole nel primo set il percorso del moldavo, autore dello scatto perentorio da 6-4 a 11-4. Pirotecnico, invece, il secondo parziale. Ursu è stato rimontato da 8-5 a 8-9, poi si è guadagnato un set-point (10-9), sprecandolo. Evaporato anche quello per Oyebode, ne ha avuti altri due Ursu, senza trasformarli. Il padrone di casa si è dunque imposto 15-13, per la gioia del suo pubblico. Scappato via da 4-4 a 7-4 nel terzo, il moldavo non è stato più ripreso e ha tagliato il traguardo al primo tentativo utile, firmando l’11-7. Continui capovolgimenti nel quarto: da 7-5 per Oyebode a 9-7 per Ursu. Approdato al 10-8, l’atleta di punta della Top Spin ha fallito la prima chance, mentre sulla seconda ha festeggiato per la conclusione a rete di Oyebode.

Tensione alle stelle per l’elevata posta in palio

Sfida chiave tra Frane Tomislav Kojić e Javier Santiago Lorenzo. Tensione alle stelle per l’elevata posta in palio. Nel primo set bene l’italo-argentino che si è involato da 5-5 a 8-5 e, nonostante il riavvicinamento (8-7) di Kojić, ha timbrato l’11-7. La replica del croato nella seconda frazione non si è fatta attendere. Avvio tutto di Kojić (4-1), ma Lorenzo si è subito riavvicinato (4-3). Altro sprint e, dal 7-4 di vantaggio, Kojić raggiunto sull’8-8, ma pur capace di piazzare l’allungo fondamentale per conquistare il set (11-8). Kojić, acciuffato da 3-1 a 5-5 nel terzo set, ha successivamente ribaltato i giochi da 7-6 per Lorenzo a 9-7. Andato sul 10-8, il croato ha messo a segno il punto conclusivo, sfruttando l’errore di Lorenzo. Al quarto è venuta fuori la grande forza mentale di Kojić, recuperato da 3-1 a 3-3 e poi risalito da 6-7 a 9-7. Sul doppio match-point (10-8) è andato a vuoto il primo tentativo del croato, il quale ha potuto urlare di gioia sulla successiva risposta a rete di Lorenzo, venendo abbracciato da tutti i componenti della squadra. Soddisfazione immensa per la Top Spin Messina WatchesTogether che passa 3-2 e celebra ancora una volta l’accesso alla finale scudetto, dove affronterà la Bagnolese. Martedì 26 maggio, in riva allo Stretto, si svolgerà la gara d’andata, venerdì 29 è previsto il ritorno a Bagnolo San Vito, con eventuale “bella” da disputare sempre in casa dei mantovani.

Tennistavolo Sassari-Top Spin Messina WatchesTogether 2-3

John Michael Oyebode-Frane Tomislav Kojić 3-0 (11-7, 11-9, 12-10)

Javier Santiago Lorenzo-Vladislav Ursu 2-3 (11-6, 11-8, 6-11, 3-11, 8-11)

Andrea Puppo-Danilo Faso 3-1 (11-9, 12-10, 3-11, 11-7)

John Michael Oyebode-Vladislav Ursu 1-3 (4-11, 15-13, 7-11, 9-11)

Javier Santiago Lorenzo- Frane Tomislav Kojić 1-3 (11-7, 8-11, 8-11, 9-11).