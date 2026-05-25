La Tonno Callipo VV promossa in Serie A3 di Volley maschile!

Tutto sorprendentemente magico e bellissimo! La giovane Tonno Callipo completa l’opera di una splendida regular season conclusa da capolista, mettendo la ciliegina sulla torta con l’inattesa ma oltremodo meritata promozione in Serie A3 ai Play-off. Di fronte ad una squadra più esperta come Molfetta che la A3 l’aveva programmata, la giovane Tonno Callipo ha mostrato però, ancora una volta, una maturità mentale e tecnica degna di una grande squadra. Non certo di un roster partito per salvarsi e per valorizzare gli ottimi giovani che lo compongono. Così, dopo aver perso in gara-1 iniziando bene domenica scorsa, ieri in gara2 Vibo ha invece iniziato al contrario, ovvero perdendo il primo set. Ma qui ecco quello spirito di squadra unita, che non si deprime, anzi che dalle difficoltà trova la forza per riemergere!

La scintilla nel secondo set: Vibo sotto 15-19 riparte da un time out e, ancora sotto 20-22 infila un parziale di 4-0 non fermandosi più nei successivi tre set. Un crescendo rossiniano quello della melodiosa banda di coach Lanci brava, ancora una volta, a non disunirsi piuttosto a compattarsi come solo i gruppi coesi e armonici sanno fare. E qui entra in gioco il, tradizionale sano ambiente giallorosso: quello fatto di una società del Presidente Callipo lungimirante, strategicamente perfetta, abile a mettere a proprio agio i baldanzosi atleti giallorossi, ma anche di tutto un sistema-Tonno Callipo ormai collaudato.

Quello che assegna ruoli definiti nell’organigramma, con le varie figure che svolgono perfettamente il compito assegnato: ad iniziare dallo staff tecnico, Lanci e Santacroce nell’ultimo periodo supportati dallo scoutman Maragò; proseguendo dal ds pluri-funzioni Peppe Defina, per passare al neo team manager Ionadi, proseguendo con tutti i collaboratori nei diversi settori. Ovviamente il motore di tutto sono il Presidente Pippo Callipo ed il vice Filippo Maria Callipo, commossi ed in lacrime anche ieri a distanza di poco più di un mese dal successo al femminile. E tra i presenti c’era anche un pezzo di storia della Tonno Callipo, ovvero il diesse Ninni De Nicolo per un quinquennio alla Tonno Callipo ed ora a Piacenza in Superlega; domani leggeremo anche le sue di emozioni, divise tra dove ha iniziato nel grande volley, Molfetta, e dove ha ottenuto risultati importanti, Vibo Valentia.

L’ambiente del PalaValentia di ieri ha riportato con i ricordi alle vittorie in Superlega e A2. Non solo i calorosi tifosi pugliesi al seguito, ma soprattutto quelli vibonesi sospinti dalla Fossa Giallorossa a colorare il Palazzetto. Bandiere, tamburi e cori dei tifosi a tinte giallorosse che hanno sempre sostenuto Boiko e compagni, spingendoli soprattutto nei momenti di difficoltà.

Tonno Callipo VV-Molfetta 4-1 (23-25, 25-23, 25-23, 25-18, 15-10)

Tonno Callipo: Piovan 3, Boiko 39, Borgesi 9, Halim 14, Paglialunga 15, Netti 3, Buttarini (L), Riga, Mauceri. Ne: Fusco (L), Smeraldo, Vassallo, Saturnino, Commisso. All. Lanci

Indeco Molfetta: Bernardi 1, Auciello 18, Ciavarella 22, Incampo 10, Ruggiero 5, Carofiglio 4, Verroca (L 33% pos, 15% prf), Cappelluti, Gadaleta, Aiello, Pisani, Ciccia, Balestra (L). Ne: Lorusso. All. Castellaneta.

Arbitri: Andrea Michele Aleo di Milano e Madalina Chiriac di Venezia.

Note: durata set 28′, 30′, 33′, 30′, 14’ per un totale di due ore e 15′.

Vibo: ace 8, bs 21, muri 15, errori 38.

Molfetta: ace 4, bs 17, muri 5, errori 30. Attacco: 47%-38%, ricezione 51%-47%.