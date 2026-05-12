La straordinaria HMS Dauntless della Royal Navy britannica incanta lo Stretto di Messina

Il consueto viavai di traghetti e aliscafi che anima lo Stretto di Messina è stato interrotto, nel tardo pomeriggio di sabato 9 maggio 2026, da una sagoma grigia e imponente che non è passata inosservata agli occhi dei cittadini e dei turisti affacciati sul lungomare Falcomatà e sulla riviera messinese. Erano le 16:55 quando la HMS Dauntless (D33), uno dei fiori all’occhiello della Royal Navy britannica, ha solcato le acque tra le due sponde, risalendo da Sud verso Nord. Non si è trattato di una semplice passerella, ma di un passaggio denso di significati tecnici e geopolitici che conferma, ancora una volta, come questo braccio di mare sia il vero ombelico del mondo per la sicurezza marittima globale.

La HMS Dauntless: un concentrato di tecnologia tra le due sponde

Identificare la HMS Dauntless è stato immediato per gli esperti di marina, grazie alla sua struttura inconfondibile dominata dal grande radome sferico che svetta sull’albero maestro. Questa unità appartiene alla Classe Type 45, definita dagli analisti militari come la serie di cacciatorpediniere per la difesa aerea più avanzata mai costruita in Europa. Il cuore pulsante della nave è il radar SAMPSON, un sistema multifunzione capace di gestire attacchi simultanei da parte di centinaia di velivoli o missili nemici, coordinando la risposta del sistema di difesa Sea Viper. Caratterizzata da un design “stealth” che riduce drasticamente la segnatura radar, la Dauntless è lunga 152 metri e mossa da un sofisticato sistema di propulsione elettrica integrata, che le permette di navigare con una silenziosità sorprendente per una massa di oltre ottomila tonnellate.

Lo Stretto di Messina come palcoscenico della geopolitica mondiale

Vedere una nave di tale portata transitare a pochi metri dalle coste siciliane e calabresi ricorda a tutti la strategicità dello Stretto di Messina. Questo passaggio non è solo un confine geografico, ma un “choke point” vitale per il commercio e la difesa. Nel contesto del 2026, con le rotte del Mar Rosso e del Canale di Suez soggette a costanti monitoraggi a causa delle crisi internazionali, lo Stretto diventa l’imbuto naturale attraverso cui transitano le forze della NATO per rischierarsi nel Mediterraneo centrale o dirigersi verso le basi dell’Europa del Nord. La navigazione della Dauntless, avvenuta a una velocità di circa 12 nodi, rappresenta plasticamente la necessità delle potenze occidentali di mantenere una presenza visibile e deterrente in un bacino che sta tornando a essere il centro delle frizioni tra blocchi contrapposti.

Il contesto internazionale del passaggio della D33

Il momento del transito non è casuale. La HMS Dauntless rientrava infatti da un lungo dispiegamento in aree ad alto rischio, dove ha operato per garantire la protezione delle rotte commerciali e la stabilità dei flussi energetici. La sua risalita verso il Mar Tirreno si inserisce in un quadro di esercitazioni congiunte previste per la primavera del 2026, che vedranno impegnate diverse marine alleate, inclusa quella italiana, in operazioni di sorveglianza sottomarina e difesa aerea integrata. Il fatto che il cacciatorpediniere britannico abbia scelto la rotta dello Stretto, anziché circumnavigare la Sicilia, sottolinea l’efficacia e la sicurezza garantita dalle autorità marittime locali, che coordinano costantemente il traffico militare con quello mercantile e quello civile dei traghetti di Bluferries, Meridiano e Caronte & Tourist, e gli aliscafi di Liberty Lines, garantendo una convivenza perfetta tra la vita quotidiana dello Stretto e le grandi manovre della storia contemporanea.

Una sentinella dei mari nel cuore del nostro panorama

Per chi ha avuto la fortuna di immortalare la scena, le foto della Dauntless che sfila davanti alle colline messinesi resteranno un ricordo di un pomeriggio in cui la grande storia è passata sotto casa. Oltre alla bellezza estetica di queste macchine belliche, resta la consapevolezza che il nostro territorio è testimone silenzioso di equilibri mondiali delicatissimi. La Royal Navy continua a considerare il Mediterraneo come un teatro operativo prioritario, e la HMS Dauntless, con il suo carico di missili Aster 15 e Aster 30, è la prova tangibile di quanto sia elevato il livello di allerta tecnologica necessario per mantenere la pace sui mari. Lo Stretto, con le sue correnti leggendarie, si è confermato ancora una volta la passerella ideale per questi giganti d’acciaio, sospesi tra il mito di Scilla e Cariddi e il futuro della difesa globale.