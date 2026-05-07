La scrittrice calabrese Rosella Postorino trionfa ai David di Donatello con “Le Assaggiatrici”

Il Direttivo dell’Associazione “Incontriamoci Sempre” OdV esprime le proprie più calorose congratulazioni a Rosella Postorino, scrittrice calabrese di straordinario talento, che ha recentemente ottenuto un trionfo alla 71ª edizione dei David di Donatello, la più importante manifestazione del cinema italiano. Il film “Le Assaggiatrici”, diretto da Silvio Soldini e liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Rosella Postorino, già vincitore del Premio Campiello 2018, ha conquistato tre premi: Miglior sceneggiatura non originale, Miglior trucco e il David Giovani, confermandosi come una delle opere più apprezzate dell’intera edizione, con ben 13 candidature in totale.

Durante la premiazione, il regista Silvio Soldini ha chiamato sul palco la stessa Rosella Postorino, sottolineando il legame profondo tra l’opera letteraria e la sua trasposizione cinematografica. Un tributo che ha commosso il pubblico e che testimonia quanto la voce della scrittrice abbia contribuito a dare forma ad ogni fotogramma del film. Il romanzo, che racconta la storia di Rosa Sauer, una donna costretta assieme ad altre sei a verificare ogni giorno che il cibo destinato ad Adolf Hitler non fosse avvelenato, è ispirato alla vicenda reale di Margot Wölk. Con questa storia di coraggio, paura e solidarietà femminile, Rosella Postorino ha saputo toccare le corde più profonde della coscienza collettiva.

“Siamo orgogliosi e commossi — ha dichiarato Pino Strati, presidente di “Incontriamoci Sempre” — di aver potuto riconoscere, con il Premio Simpatia della Calabria 2025, il valore umano e artistico di Rosella Postorino ancor prima che il grande schermo la consacrasse a livello nazionale. Questo triplice riconoscimento ai David di Donatello — ha proseguito Marco Mauro, presentatore e direttore artistico del Premio Simpatia della Calabria — non fa che confermare ciò che noi abbiamo sempre creduto: che Rosella è una voce autentica, necessaria, capace di trasformare la memoria storica in letteratura universale. A lei vanno il nostro abbraccio, la nostra ammirazione e il nostro immenso orgoglio di calabresi”.

L’Associazione “Incontriamoci Sempre” OdV augura a Rosella Postorino di continuare a illuminare con la sua scrittura e la sua presenza la cultura italiana e internazionale, certi che i traguardi raggiunti siano solo l’inizio di un percorso ancora più luminoso.