“La Repubblica Rossa di Caulonia” vince il Premio Letterario Città di Siderno: le congratulazioni dell’Amministrazione

Con grande soddisfazione e orgoglio, l’Amministrazione comunale di Caulonia si congratula con Ilario Ammendolia per il prestigioso riconoscimento ottenuto l’8 maggio scorso: il primo posto nella sezione saggistica “Aldo De Leo” del XXI Premio Letterario Città di Siderno, svoltosi presso il Centro Polifunzionale “Enzo Leonardo” di Siderno. Il suo volume La Repubblica Rossa di Caulonia, edito da Città del Sole Edizioni, ha prevalso su altri sei finalisti, confermando la qualità e il valore di un lavoro che va ben al di là del merito letterario.

“Questo riconoscimento ci riempie di orgoglio — dichiara il Sindaco Francesco Cagliuso —. Ilario Ammendolia ha dedicato una vita intera alla nostra comunità, prima come amministratore e poi come intellettuale instancabile. Con questo libro ha restituito a Caulonia una pagina della propria storia. Questo premio, premia anche noi, la nostra identità, la nostra memoria collettiva di paese”.

La Repubblica Rossa di Caulonia fu proclamata il 6 marzo 1945, in un clima di liberazione ed effervescenza, quando al Nord le brigate partigiane cominciavano a scendere nelle città per l’ultima battaglia contro i nazifascisti, mentre il Sud libero muoveva i primi passi per superare il vecchio ordine. Durò soltanto cinque giorni, ma la sua eco fu enorme: due anni dopo, il 23 giugno 1947, si aprì al Tribunale di Locri il più grande processo politico del dopoguerra, con 365 imputati per banda armata. Una pagina straordinaria e dolorosa della nostra storia, che merita di essere conosciuta, studiata e tramandata.

È tanto più significativo, dunque, che proprio di recente questa storia abbia varcato i confini locali per approdare sulle pagine di Storica, la rivista di storia del National Geographic. L’articolo, firmato da Sara Bellanza, è risultato essere il più letto sull’intero sito della rivista, collocandosi al primo posto davanti a pezzi su scoperte archeologiche in Egitto e sulla crisi dei missili a Cuba. Un dato che dice molto: la storia della Repubblica Rossa di Caulonia parla a tutti, non solo ai calabresi, perché racconta qualcosa di universale — la lotta degli ultimi per la propria libertà e il proprio riscatto.

“Il fatto che il National Geographic abbia scelto di raccontare la Repubblica Rossa al mondo intero, e che quell’articolo sia diventato il più letto della rivista, dovrebbe farci riflettere — aggiunge il Vicesindaco e Assessore alla Cultura Giovanni Maiolo —. Significa che questa storia ha una forza che supera i confini di Caulonia e della Calabria. Diffonderla è un dovere. E ringrazio Ilario Ammendolia per avere contribuito a farlo“.