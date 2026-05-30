“La notte che ci cambia”: grande successo per lo spettacolo teatrale nel Polo Tecnico Brutium – Liceo Fermi di Cosenza | FOTO

Proseguono con successo le attività del progetto PROSSIM (Promozione Servizi Sociali Innovativi per Minori ) nella città di Cosenza a favore dei giovani. Negli scorsi giorni lo spettacolo dal titolo “La notte che ci cambia” ha siglato la fine del laboratorio teatrale svolto all’interno del Polo Tecnico “Brutium” – Liceo scientifico “Fermi” di Cosenza. Il successo di questo evento ha testimoniato, in particolare, l’enorme apprezzamento degli studenti coinvolti nei confronti dell’attività progettuale condotta dall’ente capofila, Promidea Cooperativa Sociale. I giovani, infatti, la descrivono come “una giornata a dir poco coinvolgente ed emozionante”.

“Davanti a tre classi del nostro istituto abbiamo condiviso un viaggio fatto di sogni, emozioni, paure, rabbia, amore e stupore, liberamente ispirato a Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare. – raccontano i giovani protagonisti coinvolti dal progetto PROSSIM – Non è stato soltanto uno spettacolo. È stato un percorso. Un modo per conoscerci meglio, ascoltarci, imparare a stare insieme e capire che le emozioni non vanno nascoste, ma comprese”.

I ragazzi, guidati dagli esperti della Cooperativa Promidea, infatti, hanno potuto usufruire di un percorso di crescita personale e non solo.

“Attraverso il teatro abbiamo scoperto quanto la cultura, l’arte e la conoscenza possano davvero cambiare il modo di guardare gli altri… e anche noi stessi”, continua il racconto dell’esperienza da parte degli studenti Francesco Silani, Francesco Mauro, Matteo De Marco, Stefano Panucci, Alice Karol Perri e Lucia Valente che, a questa loro testimonianza, hanno voluto aggiungere dei ringraziamenti.

“Ringraziamo di cuore la Dirigente Scolastica, Dott.ssa Paradiso, per la disponibilità, per aver creduto nel progetto e per averci accolti nell’Aula Magna “A. Di Iuri”. Un grazie speciale a Promidea Cooperativa Sociale per aver proposto e reso possibile questo laboratorio teatrale all’interno della scuola. Grazie a Marco Silani, insegnante di recitazione, per la cura del laboratorio, la regia, la messa in scena e la scrittura del testo. E grazie soprattutto a noi ragazzi, perché oggi abbiamo capito che il teatro non è soltanto recitare: è imparare a respirare insieme”.

Questo percorso laboratoriale previsto dal progetto PROSSIM è solo una delle tante attività offerte dalla rete di partner che, oltre al soggetto capofila, Promidea Cooperativa Sociale, comprende: il Comune di Cosenza, Promidea Impresa Sociale, Atlante Cooperativa Sociale e l’ Associazione Laforma.

Info sul progetto

Il progetto Promozione Servizi Sociali Innovativi per Minori – PRO.S.S.I.M., rientra tra i percorsi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno finanziati dall’Unione Europea – NextGenerationEU nell’ambito del PNRR, Missione 5 – Componente 3 – Investimento 3 – annualità 2024.

Le azioni previste mirano al potenziamento all’arricchimento dei servizi educativi della Città di Cosenza, con attività che investono la scuola dell’obbligo, attraverso il rafforzamento delle competenze personali cognitive ed emotivo-relazionali dei ragazzi e dei loro genitori.

Il progetto al momento ha già coinvolto tre istituti scolastici del territorio: Istituto Comprensivo Spirito Santo – Istituto Comprensivo Fausto Gullo ed Istituto Fermi Brutium.