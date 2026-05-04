La mossa di Trump: destituire Maduro per attaccare con serenità l’Iran

L’architettura del piano di Trump emerge oggi con la precisione di un meccanismo a orologeria. Non siamo di fronte a un semplice attrito ideologico, ma a una manovra di sicurezza energetica preventiva, un colpo di maglio, insomma, sferrato sullo scacchiere globale. L’obiettivo finale, lucido e implacabile, punta dritto al cuore pulsante del Medio Oriente: l’abbattimento del regime teocratico dell’Ayatollah Khamenei. Tuttavia, per colpire il gigante persiano senza trascinare l’America nel baratro, Trump ha compreso di dover prima blindare le proprie mura. In questo disegno, il Venezuela non è mai stato il vero bersaglio, ma lo scudo; non la meta, ma il bastione necessario a proteggere il fianco scoperto.

La logica del flusso e il ricatto energetico

Quello che sto dicendo è che per poter soffocare l’Iran con sanzioni o interventi diretti, gli Stati Uniti dovevano prima neutralizzare l’arma più letale di Teheran. Se il conflitto dovesse divampare e l’Iran decidesse di sigillare, definitivamente e come una morsa d’acciaio, lo Stretto di Hormuz, l’economia mondiale collasserebbe sotto il peso di una carestia energetica senza precedenti. Ma con un Venezuela “normalizzato” e ricondotto sotto l’egida di Washington, l’America ha forgiato la propria via di fuga: un fiume di petrolio sudamericano pronto a inondare i mercati proprio nell’istante in cui le rotte d’Oriente verranno avvolte dalle fiamme.

Quandu i scecchi si sciarrijanu i barili levanu a furia

In questa collisione tra potenze, la diplomazia è ormai un lontano ricordo, schiacciata dall’urto di volontà opposte e inconciliabili. Mentre i grandi attori della terra si sfidano in una prova di forza cieca, si compie il destino dei più deboli. Come recita l’antica saggezza popolare calabrese: “quandu i scecchi si sciarrijanu i barili levanu a furia!” Ed è proprio la Comunità Europea a incarnare quel barile destinato a finire in frantumi. Mentre i titani di Washington e Teheran si scontrano per l’egemonia, il Vecchio Continente barcolla sotto l’impatto. L’Europa, sospesa su un filo teso proprio mentre Ursula von der Leyen predica un’autonomia che appare un miraggio — e qui calza a pennello il detto: “Ma ndo vaj se il petrolio non ce l’hai!” —, ebbene, l’ Europa si ritrova oggi isolata, vulnerabile e priva di una visione strategica che non sia la mera sottomissione agli eventi.

Lo spettatore sconfitto

Mentre Washington si assicura le proprie rotte e l’Iran prepara la sua resistenza disperata, l’Unione Europea osserva impotente il naufragio delle proprie sicurezze. Senza una riserva energetica autonoma e senza il coraggio di una voce fuori dal coro, l’Europa resta schiacciata tra l’incudine americana e il martello mediorientale. Il tempo dei negoziati è scaduto. Il crepuscolo dell’Iran è iniziato, ma le macerie di questo scontro epocale rischiano di ricadere interamente sulle capitali europee, vittime designate di una guerra che non hanno saputo né prevenire né cavalcare.