La madre di San Carlo Acutis in provincia di Reggio Calabria: il programma della visita | FOTO

Grande fermento alla Cittadella dell’Immacolata di Bagnara Calabra in vista di mercoledì 20 maggio 2026, giornata che si preannuncia particolarmente intensa sotto il profilo spirituale e partecipativo. In quella data, infatti, il noto luogo di preghiera accoglierà in pellegrinaggio la signora Antonia Salzano in Acutis, madre di San Carlo, figura sempre più punto di riferimento per migliaia di fedeli, soprattutto tra i giovani.

L’arrivo della signora Salzano a Bagnara è previsto per le ore 15.15, momento a partire dal quale si aprirà ufficialmente una delle giornate più attese del mese mariano. La visita rappresenta un passaggio di grande significato per la comunità religiosa e per i numerosi pellegrini che raggiungeranno le colline di Bagnara Calabra anche dalle altre province della Calabria e dalla vicina Sicilia.

Nel corso del pomeriggio, la madre del santo visiterà la Mostra sulle apparizioni mariane ideata proprio dal figlio, un progetto che testimonia la profonda devozione di San Carlo e la sua straordinaria capacità di utilizzare i mezzi contemporanei per diffondere il Vangelo. Non mancherà, inoltre, un momento di raccoglimento davanti alle reliquie custodite presso la Cittadella e meta costante di preghiera.

Il programma prevede quindi un incontro con i fedeli e, a seguire, una conferenza tenuta dalla stessa Antonia Salzano, che offrirà una testimonianza diretta sulla vita, la spiritualità e l’eredità lasciata dal figlio. Un racconto autentico, capace di coniugare quotidianità e profondità evangelica, che continua a parlare in modo particolare alle nuove generazioni.

Al termine della conferenza, la madre di San Carlo lascerà la Cittadella per altri impegni ma il pomeriggio di spiritualità alla Cittadella dell’Immacolata continuerà in quanto sarà celebrata una Santa Messa di ringraziamento alla presenza delle reliquie del santo, momento culminante di una giornata già carica di emozione e partecipazione.

Particolarmente significativo sarà anche l’incontro tra la signora Antonia e la comunità religiosa che vive stabilmente nella Cittadella di Bagnara, i Piccoli Fratelli e Sorelle dell’Immacolata. Un momento che si inserisce idealmente nel solco tracciato dallo stesso figlio, che amava visitare conventi e monasteri, mostrando sempre grande attenzione per la vita consacrata e per le testimonianze autentiche di fede.

Questo evento si inserisce all’interno del Festival Mariano, in programma dal 17 al 31 maggio, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno per la Cittadella. Un calendario ricco di iniziative spirituali, incontri e celebrazioni animerà per tutto il mese questo luogo ormai conosciuto ben oltre i confini regionali, capace di richiamare ogni settimana centinaia di fedeli non solo dalla Calabria, ma anche dalla vicina Sicilia.

La presenza della madre di San Carlo Acutis si configura dunque come uno degli appuntamenti centrali dell’edizione 2026 del Festival, destinato a lasciare un segno profondo nei cuori dei partecipanti e a rafforzare ulteriormente il legame tra la testimonianza del giovane santo e la devozione mariana che caratterizza la Cittadella dell’Immacolata.