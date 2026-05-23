“La libertà non ha pizzo”: le scuole del Vibonese colorano il 23 maggio tra legalità e consumo critico

Oggi, in occasione dell’anniversario della strage di Capaci, le scuole del Vibonese hanno risposto con forza e calore all’appello del Coordinamento Provinciale di Libera Vibo Valentia. Gli studenti e le studentesse hanno ricordato il sacrificio del giudice Giovanni Falcone, della giudice Francesca Morvillo e degli agenti della scorta Rocco Dicillo, Vito Schifani e Antonino Montinaro, compiendo un gesto dal profondo valore civile: attualizzare i celebri lenzuoli bianchi di Palermo, colorandoli con i valori della memoria e della responsabilità.

Sulle facciate e agli ingressi degli istituti sono stati affissi i lenzuoli con i colori di Libera e la scritta “LA LIBERTÀ NON HA PIZZO”. Lo slogan riprende la campagna regionale di Libera Calabria dedicata al consumo critico e al sostegno all’impresa sana. Un’iniziativa che si rivolge direttamente al tessuto economico, offrendo vicinanza e supporto concreto a quegli imprenditori e commercianti che subiscono il racket, che hanno avuto il coraggio di opporsi alle intimidazioni e che scelgono la strada della trasparenza. Attraverso questo messaggio, i giovani hanno voluto ribadire che ogni scelta d’acquisto è un atto morale e politico, capace di soffocare la criminalità e difendere la libertà di fare impresa sul territorio.

La valenza di questo gesto simbolico è importantissima. Non si è trattato di una semplice esposizione, ma del di un percorso didattico e civile: gli studenti, insieme al corpo docenti, hanno lavorato all’elaborazione e alla riflessione sui contenuti dello striscione. Un’attività che non ha significato “saltare giorni di scuola”, ma fare scuola nel senso più alto del termine, dando una lezione di cittadinanza a tutti e tutte noi. Dalle mura degli edifici scolastici è uscito così un messaggio potente e trasversale rivolto all’intera città: la cultura è più forte della paura e la comunità è schierata per la libertà.

Di seguito, in ordine alfabetico, gli istituti del territorio che hanno aderito colorando il Vibonese di dignità:

Convitto Filangeri di Vibo Valentia

IC di Vallelonga

Istituto Istruzione Superiore “Einaudi” di Serra San Bruno

Istituto Istruzione Superiore ITG, ITI e ITE di Vibo Valentia

Liceo Artistico “D. Colao” di Vibo valentia

Liceo Classico “Galluppi” di Tropea

Istituto di Istruzione Superiore Alberghiero “Gagliardi” di Vibo Valentia

Scuola Secondaria di Limbadi

Scuola Primaria di Pernocari

Scuola Primaria di San Calogero

Scuola Secondaria “Buccarelli” di Vibo Valentia

Scuola Secondaria di Rombiolo

Scuola Secondaria di Acquaro

Scuola Secondaria di Jonadi (I.C. San Costantino Calabro – Mileto)

Scuola Secondaria di Sorianello

Scuola Secondaria di Soriano

Scuola Secondaria di Gerocarne

SSG “Anile” Pizzo Calabro

All’appello ha deciso di rispondere positivamente anche il Comune di Vibo Valentia, unendosi simbolicamente alla protesta civile delle scuole. Una risposta necessaria e dal forte valore politico e sociale in un territorio purtroppo teatro, anche di recente, di innumerevoli e reiterati atti intimidatori. L’ultimo, in ordine di tempo, ha colpito direttamente il personale dell’ente con l’ennesima intimidazione rivolta al dirigente Nocita. A lui, e a tutti i dipendenti comunali che operano sotto pressione, Libera Vibo Valentia esprime la più totale e ferma solidarietà, ribadendo che davanti alla prepotenza criminale non è tempo di rassegnazione né di silenzi. La scuola c’è, la società civile risponde: la libertà non ha pizzo.