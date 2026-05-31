La Lazio riparte da Gattuso e dalla maxi offerta di JP Morgan? La risposta di Lotito ai rumor da 450 milioni

Nuovo interesse americano in Serie A? JP Morgan Chase & Co., la più grande banca al mondo per capitalizzazione di mercato e per patrimonio gestito, con quasi 4.000 miliardi di dollari di asset, sarebbe interessata alla Lazio. I rumor arrivano al termine di un’annata piuttosto grigia nella sponda biancoceleste della Capitale, mentre quella giallorossa festeggia il ritorno in Champions. Lazio che sarebbe pronta a ripartire da un calabrese come Gennaro Gattuso, pronto a rimettersi in gioco con una squadra di club dopo la scottante esperienza con la Nazionale che non ha raggiunto il mondiale.

In attesa di chiudere per ‘Ringhio’, Lotito sembra aver chiuso la porta a ogni rumor sulla cessione della società. Con un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito, la Lazio “smentisce in maniera categorica quanto riportato” circa l’interesse di JP Morgan. “Tale notizia è del tutto priva di fondamento, non essendo mai pervenuta alla società alcuna proposta, manifestazione di interesse o interlocuzione riconducibile a JP Morgan avente ad oggetto l’acquisizione del club. Si tratta pertanto di un’informazione non veritiera, presentata come fatto senza alcun riscontro oggettivo. Per tale ragione, la S.S. LAZIO chiede al quotidiano di procedere con la pubblicazione di una tempestiva rettifica, con analoga evidenza rispetto alla notizia diffusa, al fine di ripristinare una corretta informazione nei confronti dei propri lettori, dei tifosi, del mercato e di tutti gli stakeholder della società. La società segnalerà inoltre alla Consob l’ennesima diffusione di informazioni prive di riscontro riguardanti presunte operazioni sul capitale della S.S. LAZIO, suscettibili di alterare la regolare formazione del prezzo del titolo e di generare disorientamento tra gli investitori“.