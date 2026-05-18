La Futura trasloca al PalaCalafiore per la semifinale Playoff: il 19 maggio la conferenza a Palazzo San Giorgio

Cadi Antincendi Futura comunica che martedì 19 maggio, alle ore 11.30, presso la Sala dei Lampadari del Comune di Reggio Calabria, si terrà una conferenza stampa alla quale prenderanno parte il Sindaco f.f. della Città di Reggio Calabria Domenico Battaglia, il Sindaco di Motta San Giovanni Giovanni Verduci, il consigliere comunale con delega allo sport Giovanni Latella, il consigliere comunale di Reggio Calabria Marcantonio Malara, il presidente della Cadi Antincendi Futura Antonino Mallamaci e il rappresentante di Cadi Antincendi Pietro Milasi.
Nel corso dell’incontro saranno illustrati i dettagli della gara playoff che vedrà impegnata la Futura domenica prossima al PalaCalafiore, con calcio d’inizio previsto alle ore 17. L’appuntamento rappresenterà un importante momento di confronto con la stampa, le istituzioni, i tifosi e i partner della società, in vista dell’importante sfida sportiva.