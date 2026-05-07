La Festa di San Michele Arcangelo a Cinquefrondi: una tradizione che si rinnova ogni anno l’8 Maggio

Ogni anno, l’8 maggio, la cittadina di Cinquefrondi, situata nell’Area Metropolitana di Reggio Calabria, si trasforma in un palcoscenico di celebrazioni e feste in onore del suo Santo Patrono, San Michele Arcangelo. La festa, che affonda le sue radici nella storia del paese, è un’occasione di grande significato per la comunità, che continua a viverla con lo stesso fervore di un tempo, rendendola uno degli eventi più sentiti della zona. In passato, la Festa del Santo Patrono era un momento importante per i contadini della regione, che, sfruttando la ricorrenza, si recavano in paese per partecipare alla fiera che si svolgeva ogni anno. Questa fiera, ancora oggi, rappresenta un momento di incontro e di scambio commerciale, con venditori provenienti da tutte le parti della Calabria che offrono una vasta gamma di prodotti tipici e artigianali.

Una tradizione che si rinnova: la fiera e la processione

La festa di San Michele Arcangelo a Cinquefrondi è, per i residenti, un evento che coinvolge tutta la comunità. La statua di San Michele, custodita nella storica Chiesa Matrice del paese, raffigura il Santo mentre schiaccia il diavolo, un’immagine simbolica che richiama la lotta tra il bene e il male, un tema che risuona profondamente con la fede e le tradizioni della cittadina. Ogni anno, la statua viene portata in processione per le vie del paese, un momento solenne che unisce i fedeli in una manifestazione di devozione e spiritualità. La processione rappresenta un momento di riflessione e di preghiera, ma anche di condivisione e di comunità.

La fiera che accompagna la festa è una delle attrazioni principali della giornata. Anche se la dimensione e l’offerta commerciale sono cambiati nel corso degli anni, l’atmosfera rimane quella di una grande festa popolare, dove la tradizione si mescola con il piacere della socializzazione. Ogni angolo del paese è invaso da banchi di vendita, dove si trovano prodotti tipici della tradizione calabrese, come formaggi, salumi, dolci e artigianato locale, che attirano non solo i residenti, ma anche i visitatori da altre località della Calabria e oltre.

Un legame che va oltre l’oceano: la festa a Buenos Aires

Un aspetto particolarmente toccante della Festa di San Michele Arcangelo è il legame che unisce la comunità di Cinquefrondi con i suoi concittadini emigrati. Anni fa, una copia della statua del Santo fu donata alla comunità dei cinquefrondesi che vivono a Buenos Aires, permettendo anche a loro di celebrare la ricorrenza e di mantenere vive le tradizioni della loro terra d’origine. Questo gesto ha rafforzato il legame tra le due comunità, quella locale e quella argentina, che continuano a condividere la stessa fede e le stesse tradizioni, anche se a migliaia di chilometri di distanza.

La giornata di oggi: concerti, spettacoli e fuochi d’artificio

Il programma della festa di oggi a Cinquefrondi è particolarmente ricco e variegato, pensato per accontentare tutti i gusti e offrire momenti di intrattenimento e divertimento a tutta la comunità. Oltre alla tradizionale fiera e alla processione della statua del Santo, che si svolgeranno nelle prime ore della giornata, il cuore della festa si concentrerà nel pomeriggio e nella serata con eventi di grande richiamo. Uno dei momenti più attesi è sicuramente il concerto di Giusy Ferreri, che si terrà in piazza, un evento che promette di essere un’importante occasione di aggregazione e di svago per tutti i partecipanti.

Infine, la serata si concluderà in grande stile con un imponente spettacolo di fuochi d’artificio, che illumineranno il cielo sopra Cinquefrondi, regalando un momento di pura magia a tutti i presenti. I fuochi d’artificio, simbolo di festa e di celebrazione, rappresentano il culmine di una giornata che unisce tradizione, devozione, cultura e divertimento in un’unica grande festa.