La Festa del Crocifisso Nero a Terranova Sappo Minulio: un’antica tradizione di fede e devozione | INTERVISTA

Si sono conclusi a Terranova Sappo Minulio, in provincia di Reggio Calabria, i festeggiamenti in onore del Crocifisso Nero. Questa tradizione, che affonda le radici nei secoli passati, si svolge presso il Santuario del Crocifisso Nero, un luogo sacro che rappresenta non solo un simbolo di devozione, ma anche una vera e propria pietra miliare della storia religiosa e culturale della regione. La Festa del Crocifisso Nero non è solo un’occasione di preghiera e spiritualità, ma un evento che coinvolge l’intera comunità, unendo fede, tradizione e un forte senso di appartenenza.

La celebrazione si distingue per le sue imponenti processioni, momenti di intensa partecipazione religiosa, e rituali che affondano nelle radici della storia locale, legati a miracoli e antiche credenze che da secoli accompagnano la devozione dei fedeli.

Le interviste di Graziano Tomarchio per Strettoweb: