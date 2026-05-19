La Domotek Volley incontra i tifosi dopo la promozione: le FOTO della festa sul Corso Garibaldi

Ormai ci hanno preso gusto. Giocano una finale, vincono e poi festeggiano in centro città con i tifosi. La Domotek Reggio Calabria chiude in bellezza la sua stagione centrando il Triplete: Coppa Italia di Serie A3, Supercoppa di categoria e promozione in Serie A2. E come già successo per la Supercoppa, il ‘piatto’ della promozione in Serie A2 viene portato in trionfo insieme ai tifosi. Appuntamento serale presso il Cordon Bleu, per un rinfresco con i supporter amaranto, quattro chiacchiere per conoscere i propri beniamini al di fuori dal rettangolo di gioco, selfie e autografi.

Un momento che va oltre lo sport, cementifica la relazione con i tifosi, il rapporto con la città, crea identità sportiva e saluta una stagione da record dando il via alla Serie A2.