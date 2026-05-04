La Destra di Reggio Calabria si ritrova tra passato e futuro: “memoria, identità e visione” nell’incontro di Fratelli d’Italia

Domenica 3 maggio 2026 si è svolta la conferenza stampa “La destra tra passato e futuro”, un evento di confronto politico che ha saputo unire memoria, identità e visione. L’incontro, che ha avuto luogo in una cornice di dialogo e proposta, ha visto la partecipazione della consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Daniela Iiriti, dell’On. Fortunato Aloi, del Sen. Renato Meduri e dei candidati al Consiglio Comunale, Daniela Nucera e Nicola Malaspina. Il focus principale dell’incontro è stato tracciare un percorso chiaro per il futuro della destra reggina.

La storicità di questa forza politica “non è vista solo come un’eredità, ma come una radice profonda che affonda nei valori di coerenza, appartenenza e identità”. Secondo i relatori, questa storia trova oggi “una nuova linfa grazie all’impegno e alla determinazione di una nuova generazione, pronta a raccogliere il testimone e tradurre quei valori in azione concreta. Un punto fondamentale che è emerso da tutti gli interventi è che il futuro della destra reggina è strettamente legato al superamento di ogni egoismo e individualismo. Nonostante l’approccio più tradizionale delle elezioni amministrative, i relatori hanno enfatizzato che la politica non può partire dal “faremo” o “incideremo” se prima non vengono chiariti i principi e i valori che devono orientare l’azione sul territorio e nella cura del bene comune”.