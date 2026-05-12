La Commissione Regionale per le Pari Opportunità firma il protocollo con il CIPM Calabria

È stato ufficialmente sottoscritto il Protocollo d’intesa tra la Commissione Regionale per le Pari Opportunità della Calabria (CRPO) e il CIPM Calabria ETS, con l’obiettivo di rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, nonché di promuovere la cultura delle pari opportunità. L’accordo è stato approvato durante la seduta del 31 marzo 2026, un passo significativo per la regione. Il Protocollo d’intesa è stato siglato dalla Vicepresidente della CRPO, Caterina De Luca, e dal Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale, avv. Carmelo Nucera. Il tutto sotto la presidenza della Prof.ssa Anna De Gaio, che ha commentato l’importanza di questa collaborazione.

“Con la sottoscrizione – dichiara la Presidente Anna De Gaio – compiamo un passo concreto verso il consolidamento di una rete operativa capace di incidere in maniera efficace sui fenomeni di violenza e discriminazione. La sinergia con il CIPM Calabria consentirà di sviluppare interventi mirati, attività di prevenzione e percorsi di sensibilizzazione fondamentali per il nostro territorio”, ha affermato De Gaio. La Presidente ha anche espresso il suo sincero ringraziamento al Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Cirillo, per il suo sostegno istituzionale, e alla Presidente del CIPM Calabria, dott.ssa Lidia Fiscer, per la sua “disponibilità, collaborazione e il contributo qualificato” che hanno reso possibile la firma di questo accordo cruciale.

La Commissione conferma il proprio impegno a promuovere politiche attive per la parità di genere, il rispetto dei diritti e la protezione delle persone più vulnerabili, attraverso il lavoro congiunto tra istituzioni e realtà associative. Il protocollo rappresenta un passo importante per la Calabria nella lotta contro la violenza di genere, rafforzando le politiche e le azioni già intraprese per una società più equa e inclusiva.