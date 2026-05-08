La chirurgia è un dono, Palmanova: “a Siderno le migliori scuole di chirurgia d’Europa” | INTERVISTA

Ai microfoni di Graziano Tomarchio, per StrettoWeb, il dott. Anastasio Palmanova ha presentato la giornata iniziale di “La chirurgia è un dono“, importante incontro in ambito medico che si terrà a Siderno, presso il Grand Hotel President, l’8 e il 9 maggio. “Oggi sono iniziati i lavori, stamattina abbiamo avuto un’intera mattinata dedicata al personale infermieristico, dove abbiamo discusso di vulnologia, stomoterapia e accessi venosi. – ha dichiarato il dott. Palmanova – Una sala gremita di infermieri, una cosa che mi rende proprio orgoglioso. I lavori congressuali del 22° Congresso e biennale dell’Associazione calabrese di scienze chirurgiche che vedrà la presenza di circa 150 faculty provenienti da tutta Italia che in atto rappresentano le scuole migliori della chirurgia italiana ed europea.

Oggi si parlerà tutto il pomeriggio di diverticolite acuta, dalla diagnosi fino all’intervento della robotica alla paroscopia e ad altro. Domani ci saranno delle sessioni dedicate alle patologie colecisto-coledociche, alla chirurgia in urgenza nella parete addominale e pomeriggio nel tromboembolismo venoso, che è molto importante in chirurgia. Sono molto felice perché c’è la presenza di tutti i chirurghi calabresi, c’è la presenza di tanti colleghi provenienti da tutta Italia e sono veramente felice di questo“.