“La chirurgia è un dono”, il chirurgo del Papa e quello di Mattarella a Siderno. Importante riconoscimento per il dott. Palmanova | INTERVISTA

Si è conclusa anche l’ultima giornata dell’evento “La chirurgia è un dono“, importante incontro in ambito medico svoltosi a Siderno, presso il Grand Hotel President, l’8 e il 9 maggio. Presenti oltre 150 faculty provenienti da tutta Italia fra i quali anche il chirurgo del Papa e quello del Presidente della Repubblica. Si è parlato di vulnologia, stomoterapia e accessi venosi con il personale infermieristico, ma anche di diverticolite acuta, diagnosi, robotica, parascopia, patologie colecisto-coledociche, alla chirurgia in urgenza nella parete addominale e pomeriggio nel tromboembolismo venoso e tanto altro.

Il dott. Anastasio Palmanova, organizzatore dell’evento, è stato eletto presidente dell’associazione calabrese per le scienze chirurgiche 2026-2027. Le sue emozioni le ha raccontate ai microfoni di Graziano Tomarchio, per StrettoWeb.