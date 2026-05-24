La Chiesa lametina piange monsignor Mario Milano, arcivescovo emerito di Aversa

“Il Vescovo monsignor Serafino Parisi, insieme a tutta la Chiesa lametina, in questo giorno di Pentecoste, si unisce in preghiera per il ritorno alla casa del Padre di monsignor Mario Milano già Vicario generale della Diocesi ed arcivescovo emerito di Aversa.Uomo di preghiera, anche nei momenti della sua sofferenza che ha segnato questi ultimi anni della sua vita, non ha mai fatto mancare la sua vicinanza alla Chiesa di Lamezia”. Lo afferma in una nota il Vescovo di Lamezia Terme.

“Il Signore lo ricompenserà per il suo lungo e intenso servizio nella Chiesa: in quella lametina e in quella italiana e, dunque, universale. Ci stringiamo come chiesa diocesana ai suoi familiari e lo presentiamo oranti al Signore della vita. Le esequie saranno domani pomeriggio, lunedì 25 maggio, alle ore 15.30 nella Cattedrale di Aversa. Nei prossimi giorni, come Chiesa lametina sarà celebrata una Santa Messa in suffragio”.