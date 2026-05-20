La CGIL annuncia l’assemblea nazionale a Roma con Landini per “il rilancio del Sud”. Presente anche Occhiuto

Si terrà domani, giovedì 21 maggio 2026, a partire dalle ore 9, presso il Centro Congressi Frentani di Roma (via dei Frentani, 4), l’Assemblea nazionale della Cgil dal titolo: “Una e indivisibile. L’Italia riparte dal Mezzogiorno”. Al centro dell’iniziativa i temi del lavoro di qualità, dello sviluppo sostenibile, dei diritti e della giustizia sociale, con l’obiettivo di rilanciare la questione meridionale come grande questione nazionale e riportarla al centro del dibattito pubblico e dell’azione politico-sindacale. Nel corso dei lavori sarà presentato un documento contenente le proposte della Confederazione per affrontare le sfide economiche e sociali che interessano il Mezzogiorno e l’intero Paese, articolate lungo alcune direttrici: ambiente, industria, infrastrutture, istruzione e ricerca, legalità, salari e servizi pubblici.

La relazione introduttiva sarà affidata al segretario confederale della Cgil, Christian Ferrari. L’evento, moderato dalla giornalista de ‘Il Domani’, Daniela Preziosi, vedrà la partecipazione di importanti rappresentanti istituzionali: Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea; Antonio Decaro, presidente della Regione Puglia; Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e presidente dell’Anci; Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria; Alessandra Todde, presidente della Regione Sardegna. Darà il proprio contributo al dibattito anche il magistrato e segretario generale dell’Anm, Rocco Maruotti. L’iniziativa si concluderà con l’intervento del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, chiudendo una giornata dedicata a lavoro, diritti e sviluppo sostenibile al servizio dell’intero Paese.