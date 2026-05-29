La casa editrice “Family” pubblica una poesia dell’alunna reggina Michelle Palmenta

Nei giorni scorsi si è tenuta, presso l’Auditorium “V. Crisigiovanni” dell’Istituto Comprensivo “Maria Pia – G. Pascoli”, di San Giorgio Ionico (Taranto), la premiazione del Concorso Nazionale “Emozioni: i colori della vita”, al quale gli studenti hanno partecipato con poesie e un cartellone con slogan sul fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Obiettivo del Concorso era educare i ragazzi a conoscere, esprimere e gestire le emozioni, sensibilizzarli sull’importanza di valori quali il rispetto e il dialogo e stimolare in loro il piacere della scrittura e la creatività.

Sebbene collegati in video conferenza, è stato davvero emozionante poter assistere alla declamazione dei vincitori, alle motivazioni del premio e poter applaudire l’impegno e il talento degli alunni partecipanti da ogni parte d’Italia. In questo contesto, l’alunna Michelle Palmenta della classe 1ªC della Scuola Secondaria I grado dell’IC “Radice Alighieri” si è distinta con un componimento poetico che è stato pubblicato all’interno del volume omonimo, “Emozioni: i colori della vita”, che raccoglie le creazioni degli studenti vincitori, edito da Family Editore. Grande soddisfazione è stata espressa dal docente di italiano dell’allieva, Antonio Lombardo e dalla Dirigente scolastica, Simona Sapone.