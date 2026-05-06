La brillante commedia “Ospiti” fa tappa a Caulonia e Locri | INFO

Una commedia divertente, con continui capovolgimenti di situazioni, scambi esilaranti di persone e dialoghi frizzanti, nello stile delle commedie americane degli anni Sessanta/Settanta, per il prossimo imperdibile appuntamento della XXXII Stagione Teatrale della Locride 2026. La rassegna a cura del Centro Teatrale Meridionale, per la Direzione artistica di Domenico Pantano, propone al pubblico calabrese “Ospiti” di Angelo Longoni, interpretato da un trio d’eccezione: Mario Antinolfi, Francesca Ceci e Nicola Paduano, per la regia di Marco Cavallaro. Produzione e Direzione artistica di Mario Antinolfi; assistente alla regia Francesca Lattanzio; luci e fonica Emanuele Cavacchioli e Rami El Mogy; macchinista Stefano Fulgenzi; scene Laboratorio Attori e Company; costumi Antonietta Corrado; foto Valerio Faccini; riprese e montaggio video Biagio Verde.

Lo spettacolo andrà in scena Sabato 9 maggio alle ore 21.00, a Caulonia Marina, all’Auditorium Casa della Pace “A. Frammartino”, e Domenica 10 maggio alle ore 18.30, a Locri, all’Auditorium Palazzo della Cultura.

Leo (Mario Antinolfi) si è appena separato dalla moglie e ha lasciato, come il più delle volte succede, la sua ex casa, per trasferirsi in un appartamento in precedenza occupato da Giorgio (che Leo non conosce e non ha mai conosciuto). La giornata di Leo scorre così tra nuove ciniche battute da scrivere – che però non fanno ridere – e le continue telefonate delle ex fidanzate di Giorgio, con il disturbo ricorrente delle richieste di denaro della moglie.

Improvvisamente, perché ai guai si sommano sempre altri guai, arriva in casa Sara (Francesca Ceci), bella, sensuale e anche lei – ovviamente – alla ricerca di Giorgio. Unico vantaggio è che almeno Sara apprezza le battute di Leo ed è questo uno dei motivi per i quali Leo acconsente a darle ospitalità per un breve periodo. Probabilmente non lo avrebbe fatto, se avesse saputo che Franco (Nicola Paduano) sta disperatamente cercando Sara, che lo ha lasciato, probabilmente per Giorgio (che non ha mai visto).

Leo, novello Paperino, troverà così un modo per cacciarsi in altri guai, come se i suoi non gli fossero già sufficienti.

Un uomo appena separato, un ex inquilino molto ingombrante, una bella donna e il suo spasimante rifiutato: tutti nella stessa casa. Qualcosa potrebbe andare storto? Pardon, qualcosa potrebbe andare per il verso giusto?

Una commedia dinamica e coinvolgente, una storia raccontata con leggerezza, ritmo e una buona dose di ironia, che lascia il pubblico con il sorriso e la voglia di tornare a teatro.

La rassegna, a cura del Centro Teatrale Meridionale, si avvale del patrocinio del Comune di Caulonia, dell’Assessorato alla Cultura della Città di Locri, della Regione Calabria e della Città Metropolitana di Reggio Calabria.