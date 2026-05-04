La Bovalino-Bagnara torna al centro della politica nazionale dopo il decreto che riavvia l’iter del Ponte sullo Stretto

Un passo importante per la viabilità calabrese: il progetto di riclassificazione e riqualificazione della S.P.2, ex S.S.112, è ora al centro del dibattito politico nazionale. Questo tratto fondamentale, che collega Bovalino alla costa tirrenica calabrese, ha ricevuto attenzione dal Dott. Nicola Foti che, insieme ai colleghi Consiglieri Comunali Caterina Sergi e Caterina Portolesi, ha sottoposto il tema al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, durante la XII Assemblea annuale di ANCI Giovani, tenutasi a Treviso nel marzo di due anni fa.

Nel corso dell’evento, che ha visto la partecipazione di esponenti di spicco delle istituzioni e del Governo, tra cui il Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, i deputati Maria Elena Boschi, Ida Carmina, Alessandro Cattaneo e Fabio Roscani, è stato messo in evidenza l’importanza di questa arteria per la comunità calabrese e per il suo sviluppo. Recentemente, il Senato ha approvato un provvedimento con 95 voti favorevoli, che riavvia l’iter del Ponte sullo Stretto e introduce nuove misure per migliorare la viabilità calabrese. In particolare, risalta l’emendamento di Tilde Minasi, che ha ottenuto un finanziamento di 12 milioni di euro destinati alla messa in sicurezza della Bovalino–Bagnara, un altro tratto strategico per la Calabria, spesso ignorato dalla politica nazionale. Come sottolineato dal Dott. Nicola Foti, “il 24 e 25 marzo di due anni fa, in occasione della XII Assemblea annuale di ANCI Giovani a Treviso, un appuntamento di rilievo nazionale che riuniva sindaci, assessori e consiglieri under 36 per confrontarsi su temi cruciali quali sostenibilità, comunità inclusive, politiche del lavoro e rapporto tra giovani e pubblica amministrazione, accompagnato dai colleghi Consiglieri Comunali Caterina Sergi e Caterina Portolesi, abbiamo sottoposto all’attenzione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini un tema di una necessità vitale per la nostra comunità, ovvero la riclassificazione e la riqualificazione della S.P.2 ex S.S.112, arteria fondamentale che collega Bovalino alla costa tirrenica calabrese.”

Foti prosegue: “all’evento erano presenti esponenti di primo piano delle istituzioni e del Governo: il Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, la deputata Maria Elena Boschi, la deputata Ida Carmina, i deputati Alessandro Cattaneo e Fabio Roscani. Il Senato ha approvato da qualche giorno con ben 95 voti favorevoli, il decreto Commissari che riavvia l’iter del Ponte sullo Stretto e introduce nuove misure per la viabilità calabrese. Tra queste, risalta l’emendamento di Tilde Minasi, che ha ottenuto 12 milioni di euro destinati alla messa in sicurezza della Bovalino–Bagnara, un’arteria strategica per anni volutamente “dimenticata” dalla politica nazionale“.

“I due percorsi, pur essendo evoluti in contesti apparentemente diversi, risultano essere convergenti, perché ci rivelano un’essenza profondamente complementare verso quello che è l’obiettivo, ovvero quello di portare a compimento un’importante opera strategica per lo sviluppo dell’intera viabilità calabrese. Il percorso del progetto S.P.2 dimostra come un’iniziativa nata dal basso, possa trovare spazio nei processi decisionali più alti. È la prova che la politica autentica non nasce dentro la sede nei palazzi romani, ma ascoltando la voce dei territori”.