La biodiversità a portata di app: il successo della City Nature Challenge a Messina su Reticula

L’ultimo numero della prestigiosa rivista tecnico-scientifica di ISPRA, Reticula n. 41/2026, dedica un importante spazio nelle sue pagine conclusive (a pag. 55) a un evento che celebra la perfetta connessione tra comunità, tecnologia e conservazione della natura: la City Nature Challenge a Messina… e non solo. Svoltasi dal 24 al 27 aprile 2026, l’iniziativa ha rappresentato un’efficace e straordinaria azione di sensibilizzazione per mappare il patrimonio naturale messinese. I cittadini, trasformati in veri e propri scienziati sul campo, hanno esplorato e censito la flora e la fauna del comprensorio dei Peloritani, focalizzandosi in particolare all’interno della Zona di Protezione Speciale (ZPS ITA 030042) “Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare ed Area marina dello Stretto“.

Inoltre, questa edizione ha visto il rinnovo di un importante e suggestivo gemellaggio ecologico tra aree di assoluto rilievo della Rete Natura 2000 in Sicilia:

Lo Stretto di Messina si è unito idealmente alla Piana di Gela.

Il monitoraggio partecipato si è esteso fino alla Sughereta di Niscemi e al Bosco di Santo Pietro.

Grazie alla preziosa collaborazione del CEA Niscemi OdV, della Lipu di Niscemi e della riserva privata GELOI Wetland, i partecipanti hanno potuto mappare il territorio godendo dello spettacolo biologico delle cicogne.

Citizen Science e l’Importanza delle Applicazioni Digitali

Come evidenziato dalla notizia su Reticula, tutti i dati raccolti durante la manifestazione sono ora disponibili e liberamente consultabili sulla piattaforma iNaturalist. Questo dettaglio mette in luce il ruolo rivoluzionario che le applicazioni digitali rivestono nella moderna Citizen Science (la scienza partecipata dai cittadini).

L’uso di uno smartphone dotato di app di identificazione biologica abbatte le barriere storiche tra la ricerca accademica e la cittadinanza. Permette a chiunque di georeferenziare un’osservazione, ricevere feedback e validazioni da esperti internazionali e arricchire i database scientifici istituzionali in tempo reale.

Essere presenti attivamente su queste piattaforme tramite il proprio dispositivo non è più un semplice passatempo, ma rappresenta un pilastro strategico per il monitoraggio ambientale a lungo termine, colmando i gap informatici e supportando le analisi ecologiche su larga scala.

L’Impegno di AssoCEA Messina APS

Dietro questo sforzo di attivazione e di educazione territoriale emerge l’impegno cardine di AssoCEA Messina APS (Centro di Educazione Ambientale, Civica e Alimentare). Promuovere la partecipazione di massa alla City Nature Challenge attraverso l’uso consapevole e scientifico delle applicazioni mobile si inserisce perfettamente nella missione dell’associazione.

Inculcare la cultura della Citizen Science significa fare educazione ambientale applicata e civica interattiva: si stimola la comunità locale non solo a guardare passivamente l’ambiente circostante, ma a vedere, comprendere e registrare la biodiversità urbana e periurbana. Grazie alla spinta di AssoCEA Messina APS, la tecnologia digitale diventa uno strumento democratico di tutela del territorio, capace di rimettere i cittadini al centro delle politiche di sostenibilità e di valorizzazione del capitale naturale dello Stretto di Messina.