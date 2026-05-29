Kyphi porta LVMH a Cosenza: profumi d’autore e Ferrari per celebrare il Made in Italy

La città di Cosenza, giovedì 28 maggio, si è trasformata nella capitale dell’alto artigianato e dell’eccellenza sensoriale italiana. La straordinaria serata, ideata e promossa con maestria da Sonny Fata, titolare del prestigioso brand Kyphi, ha celebrato l’autentico Made in Italy e la valorizzazione delle grandi eccellenze che danno lustro al nostro territorio. L’evento ha rappresentato un viaggio esclusivo nel cuore del saper fare nazionale, culminato con lo svelamento al pubblico di nuove ed eccezionali creazioni d’autore liquide, tra cui l’attesissimo debutto della prestigiosa composizione ispirata alle note di Baccarat Rouge.

Ad impreziosire la presentazione sul territorio è stato Benito Barberi, autorevole Manager per il Sud Italia e figura chiave per i prestigiosi brand internazionali del gruppo LVMH, custode di miti dell’eleganza globale come Louis Vuitton, Dior e Maison Francis Kurkdijan. Poi l’incontro tra il fascino olfattivo e il mito automobilistico, sigillato dalla partnership con la Scuderia Ferrari Club di Cosenza, rappresentata dal suo Presidente, l’imprenditore Pietro Carlomagno, simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo.

Nell’occasione, gli ospiti hanno potuto ammirare da vicino un’esclusiva esposizione di modelli Ferrari storici e recenti. La serata ha visto convergere le espressioni culturali, istituzionali e associative della Calabria, a testimonianza di come l’ingegno imprenditoriale locale sappia fare rete ai massimi livelli. Di altissimo rilievo scientifico e sociale la presenza della Federiciana Università Popolare di Roma, Istituzione da sempre vicina allo sviluppo culturale e alla diffusione dei saperi multidisciplinari nel territorio, rappresentata dai Direttori di Dipartimento l’Avv. Filomena Falsetta e il Cav. Pasquale Giardino.

A conferire un’ulteriore aura di solennità e decoro all’iniziativa è stata la presenza degli Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (OMRI), tra cui il Cavaliere Pasquale Giardino, l’Ufficiale Giacomo Ferlaino e il Cav. Rosario Barillà, custodi dei valori civici e del merito nazionale.

Al centro dell’evento, il plauso espresso dal Deputato della Repubblica l’On. Simona Loizzo, assente per impegni istituzionali culminati recentemente nell’approvazione della Camera della Sua proposta di legge sulle “Terapie Digitali”, che rappresenta il manifesto di un nuovo Made in Italy tecnologico, che si fonde con la cultura del bello, dell’umanizzazione e del design dell’esperienza d’uso.

Il prestigioso messaggio istituzionale è stato recato e illustrato dall’Avv. Filomena Falsetta, Responsabile dei Rapporti Istituzionali del Deputato, nel quale la Loizzo ha parlato di un’iniziativa che accende i riflettori su quanto di meglio il nostro territorio sappia esprimere in termini di visione, coraggio imprenditoriale ed eleganza.

L’impegno di un imprenditore illuminato come Sonny Fata, che con la Sua Kyphi rappresenta, da ben tredici anni, un punto di riferimento assoluto nel settore della profumeria artistica e d’élite, e al quale va il merito di aver saputo tramutare la ricerca olfattiva in un’esperienza d’arte e di eccellenza – ha affermato Loizzo -, è la prova tangibile di come la passione, unita alla qualità, siano in grado di contraddistinguere la Calabria di un “odore inconfondibile“.

La capacità e la lungimiranza di Kyphi di attrarre, collaborare e portare per la prima volta a Cosenza un colosso mondiale come il Gruppo LVMH, non è soltanto un successo aziendale, ma rappresenta una vittoria storica per la nostra città e per l’intera Calabria, oggi pronta a competere su scala globale senza complessi di inferiorità.

Poi il plauso del Deputato al Presidente della “Scuderia Ferrari Club di Cosenza”, Pietro Carlomagno, non soltanto per aver portato in questa cornice il simbolo per eccellenza del Made in Italy motoristico, ma per aver reso, grazie all’accostamento dello storico Cavallino rampante, un autentico omaggio alla storia, all’ingegno, al prestigio di una Calabria che sa correre verso il futuro, che sa dotarsi di un sesto senso e che è capace di intuire le traiettorie della modernità, di anticiparle, di stringere il volante dell’innovazione e di guidare il progresso.

Pertanto, come rappresentante delle Istituzioni da sempre attenta alla valorizzazione della cultura del bello, dell’ingegno e del merito imprenditoriale – ha proseguito Loizzo -, ritengo fondamentale sostenere e valorizzare queste sinergie, nella consapevolezza che il Made in Italy non è solo un marchio, ma uno scudo di genialità, grazie al quale la materia, sia essa metallo o essenza, diventa pura emozione.

Infine, il ringraziamento della Parlamentare alla “Federiciana Università Popolare” e ai suoi Direttori di Dipartimento, l’Avv. Filomena Falsetta e il Cav. Pasquale Giardino, nonché agli “Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana” per aver impreziosito l’evento attraverso un perfetto punto d’incontro tra la forza del sapere e l’alto esempio civile, con la certezza – ha concluso -, che continueremo a tagliare traguardi sempre più ambiziosi, posizionando la Calabria sul “podio dell’eccellenza”.

La serata si è chiusa con un elegante e raffinato buffet celebrativo, magistralmente curato nei minimi dettagli da Sandro e Antonella, i gestori e l’anima del rinomato ristorante “Al Pesce fuor d’Acqua”, che hanno dato vita ad un momento di alta convivialità, che ha coronato un evento indimenticabile insieme ad un’esperienza sensoriale senza precedenti per la città di Cosenza e per l’intero panorama delle eccellenze italiane.