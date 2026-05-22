Kartodromo Messina, il 23 maggio la 4ª prova di specialità individuale | INFO

Col fiato sospeso fino alla bandiera a scacchi. Si scaldano i motori al Kartodromo di Messina in vista della quarta prova del Campionato Sprint SWS 2026. Il nuovo appuntamento organizzato dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo con il suo staff è in programma domani (sabato 23 maggio) sul circuito di via Ayrton Senna, all’uscita autostradale San Filippo, nei pressi dello stadio “Franco Scoglio”. Nell’arco di un pomeriggio che si preannuncia spettacolare, tra sorpassi e staccate all’ultimo respiro, si correrà sulla base del collaudato format che prevede Gara1 e Gara2 Sprint.

Sono 49 i piloti complessivamente iscritti, pronti a sfidarsi in pista, separati in due distinte batterie, una per F1 e F2 e l’altra riservata unicamente alla F3 (Esordienti). Il ritrovo dei partecipanti è fissato alle ore 14.30, per il tradizionale briefing e il sorteggio dei kart. Le qualifiche di 8’ serviranno dunque a determinare la griglia di partenza di ciascuna gara da 36 giri (più una sosta obbligatoria per cambio kart).

La pit, da regolamento, rimarrà aperta per 10’ a cominciare dal quinto giro. Le eventuali penalità verranno comminate dalla direzione gara, in base alle segnalazioni provenienti dai giudici, avvalendosi anche dell’utilizzo del Var per esaminare tutte le fasi più controverse con il supporto delle riprese video. In chiusura dell’evento saranno premiati sul podio i primi tre classificati delle categorie F1, F2, F3. Riconoscimenti per “best lap” della manifestazione, pole position e “best quick change”. Tramite il sistema di punteggio SWS, i punti assegnati domani, validi per la classifica generale, verranno calcolati al 100%.

Dopo le tre prove già disputate sulle otto stagionali in calendario, Pietro Grima comanda nella F1 con 5613 punti, davanti a Riccardo Irrera, secondo a quota 5031. Al terzo posto c’è Federico Miduri con 4658, poi Riccardo Bartolotta (4619), Massimiliano D’Angelo (4596), Lorenzo Tappa (4558), Sara La Fauci (4331), Lio Sturiale (3846), Vincenzo Pino (3524) e Alessandro Maggio (3298). Simone Bongiorno (5583) è attualmente in testa alla F2, con Cristian De Salvo (5189) ad insidiarlo. A seguire, Alessio Smeriglio (4779), Samuel Cerrito (4702), Aurora Costa (4675), Federico Scimone (4518), Antonio Fichera (3332), Andrea Brusca (2980), Giuseppe Scardina (2921) e Antonio Napoli (2805). Nella F3 in vetta Gaetano Vecchio con 5319 punti, tallonato da Alessandro Cucinotta (5220) e Vittorio Strano (5032). Antonino Cucuzza (4706), Andrea Cardile (4390), Matteo Messina (4353), Samuele Lanza (3090), Simone Ragusa (3060), Davide Maggio (2735) e Alessio Ryolo (2707) completano la top ten.