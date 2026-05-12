Kart, 24H di Messina: PF Racing concede il bis al Kartodromo peloritano | FOTO

Un susseguirsi di emozioni nell’arco di 24 ore indimenticabili. Per il secondo anno di fila PF Racing trionfa alla 24H di Messina. Il titolato team tedesco, due volte campione del mondo, ha conquistato il successo al Kartodromo di Messina nella settima edizione della gara più spettacolare dell’anno, tappa del Campionato WEK 2026. Il quartetto formato da Christian Douven, Dennis Höller, Marc Schings e Vica Schledz è riuscito nuovamente ad imporsi in riva allo Stretto ottenendo la vittoria davanti a Gattopardo e Kairos Team. Nella F2 è invece Meta Racing Team a salire sul gradino più alto del podio. Un evento in grande stile che ha consentito di celebrare nel migliore dei modi i vent’anni d’attività (2006-2026) della pista del Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo.

Si è corso in uno scenario unico, con 15 team partecipanti, alla presenza di Gianni Marchesan, responsabile del Circuito KCE Misanino “Marco Simoncelli”, e dell’ex pilota Fabio Paoleschi, che tante volte è stato impegnato su questo circuito. Dopo il tradizionale briefing e le prove libere, le qualifiche avvenute in tre sessioni hanno sancito la pole position di CKC Official grazie al miglior tempo stabilito nella Q3 da Mario Barbaro (37.896), precedendo in griglia PF Racing, Gattopardo e Pista del Sole. I belgi di Turbo Racing brillano nella F2. Al via (partenza stile Le Mans alle 12.30 di sabato) CKC Official prova a resistere agli attacchi di PF Racing, poi Schledz balza in testa, con Grima (Gattopardo) alle sue spalle.

L’adrenalina è a mille. Alla quarta ora c’è PF Racing a dettare il ritmo nei confronti di CKC Official e Gattopardo. In F2 guida Turbo Racing su STP Racing e AMR Shadow. Due ore più tardi Gattopardo e CKC Official continuano a battagliare, PF Racing ha osservato una sosta in più e resta virtualmente al comando. Turbo Racing, nella F2, vede come principale rivale Meta Racing Team. La concentrazione è massima, il lavoro dei team manager si fa sempre più intenso.

Quando il cronometro segna otto ore trascorse, Gattopardo (con un pit effettuato in meno), PF Racing, CKC Official, Kairos Team, poi XRace e Pista del Sole. Ormai è sera, con PF Racing sempre a condurre. Kairos Team, CKC Official e Gattopardo in lizza per le posizioni di vertice. Allo scoccare della mezzanotte, con davanti ancora 12 ore di gara, la situazione vede Kairos Team (11 pit), CKC Official (11), PF Racing (12) e Gattopardo (12), più attardati Pista del Sole (13) e XRace (14). In F2 diversa strategia attuata da Turbo Racing (15) e Meta Racing Team (15) con un numero superiore di soste rispetto agli altri team. A partire dalla tredicesima ora spazio al technical change della durata di sessanta minuti, durante il quale lo staff ha provveduto alla sostituzione degli pneumatici.

Durante la notte cambiano le condizioni meteo ed ecco arrivare improvvisamente la pioggia. Può rappresentare un punto di svolta. Sulla pista bagnata Gattopardo recupera terreno, nel proseguo qualche inconveniente per PF Racing che non turba comunque il team tedesco. Prime luci dell’alba e poi in mattinata dritti verso il momento clou. Soltanto 3h e 30’ all’arrivo: PF Racing in testa con un giro su Kairos Team e due su Gattopardo, poi CKC Official, Pista del Sole e XRace.

A due ore dalla conclusione, PF Racing ha già effettuato 27 soste contro le 26 di Gattopardo, nella F2 Turbo Racing e Meta Racing si giocano la vittoria finale, KCP Competizioni è terzo. Manca un’ora al termine, con Kairos Team in vantaggio su CKC Official e XRace per l’ultima piazza sul podio. Venti minuti alla bandiera a scacchi. PF Racing vanta adesso tre giri su Gattopardo e Kairos Team, mentre la stanchezza affiora in Turbo Racing, tallonato da Meta Racing Team.

L’epilogo è spettacolare. Accompagnata dai fuochi d’artificio tricolori, tra gli applausi del pubblico, alle 12.30 di domenica PF Racing (Douven, Holler, Schings, Schledz) taglia il traguardo dopo 1977 giri percorsi e si aggiudica la vittoria nella settima edizione della 24H di Messina.

Per i tedeschi, dal ricco palmarès, capaci di scrivere ancora il loro nome nell’albo d’oro della competizione, tre giri di margine su Gattopardo (Anello, Grima, Irrera, La Fauci), che corona una bella prova e con la piazza d’onore bissa il piazzamento dell’anno scorso, mantenendosi ad alti livelli. Notevole il terzo posto di Kairos Team (Bartolotta, Campione, D’Angelo, Miduri, Minutoli), a 28.673 da Gattopardo, una bella soddisfazione per tutto il gruppo. Resta giù dal podio Pista del Sole D&S (Bottari, Broccio, Lucchesi, Truscello), a quattro giri da Kairos Team. Quinto X Race (Marsico, C. Mollo, G. Mollo), sesto CKC Official (Barbaro, Chiarenza, Giarratana, Tappa).

Nella F2, proprio sul filo di lana gioisce Meta Racing Team (Aur. Costa, De Salvo, Napoli, Sanò, Smeriglio) che in 1945 giri si assicura un successo memorabile battendo la concorrenza dei belgi di Turbo Racing (De Clippel, Delforge, Deom).

Terzi i lucani di KCP Competizioni (Bia, De Leo, De Luca, La Gala, Sarli). A seguire, nell’ordine, AM Karting Endurance (A. Mazzeo, V. Mazzeo, Muscolino, Pino, Pirera, Schepis), MRT Fire (Bongiorno, Brusca, Cardile, Cazacu, Cucuzza, Strano, Vecchio), STP Racing (Cerrito, A. Latteri, Al. Latteri, D. Latteri, Torrisi), AMR Pulse (Damiani, D. Maggio, Messina, Ragusa), AMR Shadow (Ale. Costa, Leopardi, A. Maggio) e Mosaiko ABR Team Verona (Bertelli, Busetto, Marini, Rocchetto, Zanin).

In un clima di festa, con i brindisi collettivi di rito e il taglio della torta celebrativa dei vent’anni del Karting Club Messina, si è svolta la cerimonia di premiazione sul podio delle prime tre squadre classificate di ciascuna categoria. E poi i tanti riconoscimenti speciali. Mario Barbaro l’autore della pole position assoluta. I belgi di Turbo Racing hanno firmato il “best lap” della corsa in 37.567, mentre il Mosaiko ABR Team Verona ha effettuato il miglior “quick change”.

Il premio “fair play” a X Race, proveniente dal Lazio, per la simpatia dimostrata e i tanti sorrisi donati durante la manifestazione. La 24H di Messina si è confermato un evento amatissimo, in grado di richiamare team e piloti da varie parti d’Italia e anche dall’estero, con l’organizzazione che ha curato ogni minimo dettaglio ricevendo unanimi consensi. L’appuntamento al Kartodromo di Messina è per il 2027 con la prossima edizione.