Karate, trionfo per il Team Trimboli: 25 medaglie al Campionato Nazionale Wkaeda Libertas| NOMI 

Dal primo maggio al tre maggio, a Rimini, si sono svolti il Campionato Nazionale Wkaeda Libertas e il Raduno Tecnico Nazionale. Il Team Karate Trimboli si riconferma per l’ennesima volta Campione Nazionale con Carlo Giuseppe Emanuele Atleta di punta della Nazionale kata WKAEDA. La sorella, Carlo Federica, anche lei atleta della Nazionale Wkaeda, si riconferma Campionessa Nazionale nella sua categoria. La società reggina Karate Club Reggio Calabria si classifica al 3° posto al Campionato Nazionale Wkaeda Libertas con 11 Atleti.

L’Asd Karate Club Reggio Calabria, guidata dal Maestro Santi Trimboli, Direttore tecnico Nazionale, icona del karate internazionale e dalle figlie Maestro Margherita e Federica Trimboli (direttori tecnici di alto profilo tecnico, allenatori della Nazionale Italiana Wkaeda impegnate in questo settore sin da piccolissime con grandi risultati agonistici nazionali ed internazionali – sempre sul pezzo per professionalità impegno formazione ed aggregazione), ha partecipato con il suo team al Raduno Tecnico Nazionale con atleti Azzurri e Azzurrabili per i prossimi impegni futuri con la Nazionale e la Rappresentativa Wkaeda – al Campionato Nazionale Wkaeda riportando risultati strepitosi dopo una lunga e continua preparazione.

Un team unito, giovani atleti con tanta voglia di fare del proprio meglio e che, spinti dai loro Maestri, riescono a trovare la propria forza interiore riuscendo a distinguersi sul tatami portando tutti insieme una grande emozione, gioia e coesione.

I risultati e i nomi dei medagliati

Splendida medaglia d’oro per il capitano della squadra team Karate Trimboli, Carlo Giuseppe Emanuele, atleta di alto profilo tecnico fa parte della Nazionale Italiana Wkaeda atleta di interesse mondiale, pluricampione italiano ed europeo, si è imposto distinto nella sua categoria Juniores (la categoria dei Campioni di Kata) con punteggi altissimi – riuscendo sempre a silenziare il palazzetto. Il tatami di gara durante la sua prestazione emana un dinamismo completo con la sua eleganza, forza ed esplosività, conquistando due meritatissime medaglie. Il ragazzo, infatti, ha vinto anche una medaglia d’argento nella Categoria Seniores Kata: un problema muscolare ha influito sul risultato.

Tre splendide medaglie d’oro per Carlo Federica, categoria Mini Cadets Kata. La giovane Federica, sorella di Emanuele, sempre attenta e determinata dopo allenamenti continui e impegnativi, ha affrontato la competizione egregiamente: categoria superiore Oro Cadetti Kata nere, ottima la sua prestazione, sempre elegante, determinata e tecnica affrontando avversarie di alto profilo tecnico; Oro nel Kumite team. Medaglia d’argento per nel Kumite individuale, contraddistinguendosi per l’ottima prestazione tecnica e tempi di rapidità.

Due medaglie d’oro per Ventura Lorenzo, nella nuova categoria Juniores cinture marroni e nere kg -70: sempre presente in tutte le competizioni Nazionali, sta migliorando giorno dopo giorno in velocità e resistenza, con la sua gioia ed il suo carattere sempre postiivo riesce sempre ad affrontare la competizione nel modo giusto. Oro nel Kumite Team.

Medaglia d’argento per Marenco Aldo, categoria Mini Cadet kata cinture Marroni. L’atleta, sempre presente alle competizioni di alto livello, sta migliorando sempre più, ha affrontato in questa gara atleti di alto valore tecnico riuscendo a conquistare il secondo posto e non smentendo le aspettative dei suoi maestri. Medaglia di bronzo Mini Cadet kata cinture nere. L’atleta ha affrontato, in questa gara, atleti di alto valore tecnico riuscendo a conquistare il podio con forza esplosiva

Medaglia d’oro per Tripodi Maicon nella Categoria Cadetti cint verdi kg -60. Atleta in crescita sportiva in gara si è imposto per la sua velocità. Oro nel Kumite Team.

Medaglia d’argento per Antonio Dell’Arena, nella nuova categoria Mini Cadets Kg + 50 cinture da blu a nere. Atleta volenteroso sempre presente nelle competizioni, sta crescendo in modo notevole.

Medaglia d’argento per Mirco Grillo al suo primo campionato Nazionale nella categoria Mini cadets kg – 50 cinture verdi blu.

Medaglia di bronzo per Gaia La Corte nella categoria Mini cadets kg -50 cinture marroni e nere. Atleta in crescita sportiva. Oro nel Kumite Team.

Medaglia di bronzo per Giorgia Fotia nella nuova categoria Mini cadets kg + 50 cint blu marroni e nere. Atleta in crescita sportiva. Oro nel Kumite Team.

Medaglia di bronzo per Mario Toscano al suo primo Campionato Nazionale nella categoria Mini cadets kg + 50 cinture verdi blu.

Due medaglie di bronzo per la piccola Sara Pitasi alla sua prima competizione nella categoria Children cintura Bianco Gialla kata – nella Cat Children Kumite cintura da Bianca a verde. La piccola ha affrontato la gara con grande entusiasmo e crescente sicurezza.

Medaglia d’oro per la squadra di Kumite maschile Team Cadetti seguita e guidata dal Coach Maestro Trimboli Federica, composta da Ventura Lorenzo, Tripodi Maicon, Cirillo Davide.

Medaglia d’oro per la squadra di Kumite Femminile Team Mini cadets seguita e guidata dal Coach Maestro Trimboli Federica, composta da Carlo Federica, Giorgia Fotia, Gaia La Corte.

Medaglia d’argento per la squadra di Kumite Maschile Team Mini cadets seguita e guidata dal Coach Maestro Trimboli Federica, composta da Antonio Dell’Arena, Mario Toscano, Mirco Grillo.

Quinto posto per Aldo Marenco nella cat Cadets cint Nere.

Quinto posto per Giorgia Fotia nella cat Mini Cadets Kata cint Blu.

Sul tatami di gara si è anche distinto l’Ufficiale di gara Internazionale Calabrese Dott.ssa Stillittano Loredana, portando la sua esperienza ventennale sul tatami con impeccabile professionalità ed autorevolezza. Il Team del Maestro Santi Trimboli si è complimentato col Presidente Maestro Rosario Selman e tutta la direzione Nazionale della WKAEDA LIBERTAS, gli ufficiali di gara, per l’ottima riuscita della Competizione rispettando i tempi di gara con un’ottima fluidità.

Che dire, tutto il Team Trimboli è orgoglioso di questi grandi atleti che con sacrifici, allenamenti quotidiani, perseveranza e passione seguono i loro Maestri che sono pienamente soddisfatti di tutti loro, un gruppo con crescente sicurezza e con ottime prospettive per il futuro.