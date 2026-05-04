Karate, Fortitudo 1903 trionfa alla fase regionale Cadetti: 1ª su 25 società e 6 qualificati alla finale nazionale | NOMI

Grande risultato per la Fortitudo 1903 alla fase regionale di qualificazione al Campionato Italiano Cadetti 2026, andata in scena il 3 maggio al PalaBorsellino di Vibo Valentia. La società si è classificata al primo posto assoluto tra 25 squadre calabresi, confermando l’eccellente lavoro svolto nel settore giovanile. La competizione ha messo in luce il valore degli atleti del sodalizio, con ben sei qualificazioni alla finale nazionale. Hanno conquistato il pass per il Campionato Italiano Francesco Santoro, Antonio Giacco, Alexandru Tatomir, Simone Polimeni, Clarissa Colarossi e Roberta Longo, protagonisti di prestazioni solide e convincenti nelle rispettive categorie.

Accanto a loro, hanno preso parte alla gara anche Mattia Grilletti, Alessandro Favasuli, Maria Elena Ferrara, Ettore Ferraro e Umberto Morabito che, pur non riuscendo a centrare la qualificazione, hanno dimostrato grande impegno e spirito competitivo, contribuendo al successo complessivo della squadra.

Determinante, come sempre, il lavoro dei tecnici Rossella Zoccali e Alessandra Benedetto, che hanno accompagnato gli atleti lungo tutto il percorso di preparazione e in gara, consolidando una crescita costante del gruppo.

Soddisfazione espressa anche dal presidente, prof. Riccardo Partinico, che ha voluto complimentarsi con atleti e staff: «Questi risultati sono motivo di orgoglio per tutta la società e testimoniano il valore del lavoro svolto quotidianamente in palestra. I nostri ragazzi rappresentano al meglio i valori dello sport».

Il prossimo appuntamento sarà il Campionato Italiano Cadetti, in programma a Ostia Lido dal 22 al 24 maggio, dove la Fortitudo 1903 cercherà di confermare quanto di buono mostrato nella fase regionale e continuare a essere protagonista a livello nazionale.