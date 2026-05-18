Kangourou matematica 2026: 17 allievi del Convitto Nazionale “Campanella” alla semifinale individuale | NOMI

Strepitosi successi per gli allievi del nostro Istituto alla competizione Kangourou della Matematica, inserita nell’elenco delle iniziative per l’accreditamento delle Eccellenze e riconosciuta nei Pon. Il gioco-concorso nazionale è organizzato in Italia, dal 1999, dall’Associazione Culturale Kangourou Italia, in collaborazione col Dipartimento di Matematica dell’Università di Milano. La Dirigente Scolastica, dott.ssa Francesca Arena, esprime il suo plauso e il suo orgoglio per il brillante traguardo raggiunto dai nostri studenti, ammessi alla semifinale nazionale che si disputerà sabato 23 maggio presso la succursale del Liceo “G. Verga” di Adrano. Un traguardo prestigioso che testimonia impegno, talento e una passione autentica per la matematica.

La prof.ssa Caterina Maria Ielo, referente e promotrice del progetto, sottolinea l’importanza delle gare Kangourou come straordinaria palestra di logica, intuizione e pensiero critico, capaci di allenare non solo le abilità numeriche, ma anche la creatività e il gusto del ragionamento. I semifinalisti rappresentano un esempio di dedizione e curiosità scientifica. Con il loro risultato dimostrano che la matematica può essere un viaggio entusiasmante, capace di aprire la mente e costruire futuro.

Accompagnati dai rispettivi genitori, si confronteranno a suon di numeri:

Categoria Ecolier: Patanè Lorenzo (5^A), Legato Leonardo (5^B), Priolo Matteo (5^B), Carillio Tommaso (5^C)

Categoria Benjamin: Marra Giovanni (1^C), Barreca Demetrio (1^C), Cimino Greta Brigida (2^B), Lombardo Chiara (2^A), Gattuso Giuseppe Pio (2^C), Siclari Marco (2^B), Borrello Giorgio (1^G), Giordano Leonardo (1^G), D’Amico Giorgio (2^B), Falcomatà Andrea (2^D), Crea Alberto (2^B)

Categoria Cadet: Colella Anita (3^D), Andò Giovanna (3^D)

L’intero Istituto guarda a Catania con entusiasmo e fiducia, certo che questa esperienza rappresenterà un passo importante verso nuove conquiste per i suoi studenti.