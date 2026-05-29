Kairos Nuoto Lamezia, il presidente Antonio Gigliotti eletto Consigliere della FIN Calabria | FOTO

In occasione dell’Assemblea Straordinaria Elettiva indetta dal Comitato Regionale della Federazione Italiana Nuoto, svoltasi a Cosenza nella giornata di ieri, giovedì 28 maggio, il dott. Antonio Gigliotti, presidente della Kairos Nuoto Lamezia, è stato nominato Consigliere della Categoria Dirigenti. Si tratta di un riconoscimento di grande rilievo, che premia l’impegno, la passione e il lavoro portato avanti con dedizione ogni giorno e rappresenta un grande onore anche la società che guida ormai da 11 anni, con risultati sempre più importanti, la piscina comunale “Salvatore Giudice”.

“La nomina a componente del Comitato Regionale della FIN è un riconoscimento che ripaga la serietà e l’impegno dell’intero gruppo natatorio di Lamezia Terme“, ha dichiarato il presidente Gigliotti. “Il mio impegno sarà rivolto a favorire un movimento calabrese sempre più coeso e in sintonia. Lavorerò affinché la Calabria possa costruire progetti sempre più ambiziosi anche a livello nazionale“.

La Kairos Nuoto Lamezia rivolge al proprio presidente i più sinceri auguri di buon lavoro, con la certezza che saprà rappresentare al meglio i valori dello sport e offrire il giusto supporto a tutte le realtà natatorie regionali.