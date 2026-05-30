Isola Capo Rizzuto, il PD lancia l’allarme sulla Casa della Comunità

“Il Partito Democratico di Isola di Capo Rizzuto esprime forte attenzione rispetto ai temi affrontati nel Consiglio Comunale svoltosi nella giornata di ieri, nel corso del quale sono state discusse diverse variazione di bilancio e questioni strategiche per il futuro del territorio. Particolare rilievo è stato dato all’utilizzo dei fondi derivanti dalle Royalties. Nel suo intervento, il consigliere e capogruppo del Partito Democratico Andrea Filici ha richiamato l’Amministrazione alla massima responsabilità nell’impiego di risorse che, secondo la normativa vigente, devono essere destinate allo sviluppo dell’occupazione, al sostegno delle attività economiche, alla crescita industriale e agli interventi di miglioramento ambientale“, è quanto espresso in una nota dal PD di Isola Capo Rizzuto.

“Il Partito Democratico ritiene che tali fondi non possano essere utilizzati per interventi di ordinaria amministrazione, come il semplice rifacimento del manto stradale (seppur necessario), ma debbano invece rappresentare uno strumento concreto di crescita e rilancio del territorio attraverso investimenti capaci di migliorare i servizi essenziali e creare nuove prospettive per la comunità. Tra le priorità indicate vi sono interventi strutturali e strategici, a partire dal potenziamento del sistema di depurazione, tema fondamentale per la tutela ambientale e per lo sviluppo turistico ed economico della nostra città.

Nel corso della seduta è stata inoltre affrontata la delibera di indirizzo relativa al frazionamento dell’area destinata alla futura Casa della Comunità. Il Partito Democratico ha espresso voto favorevole, riconoscendo l’importanza di un’opera che rappresenta un’occasione decisiva per il rafforzamento dei servizi sanitari territoriali.

Contestualmente, il capogruppo Andrea Filici ha evidenziato con preoccupazione il grave ritardo accumulato nell’iter burocratico da parte dell’Amministrazione comunale. I lavori della Casa della Comunità dovrebbero infatti iniziare entro il 30 giugno e, in assenza proroghe, esiste il concreto rischio di perdere il finanziamento previsto, compromettendo definitivamente una straordinaria opportunità per la sanità del territorio.

Il Partito Democratico ritiene che di fronte a una simile eventualità emergerebbero responsabilità politiche e amministrative precise, sulle quali sarà necessario fare piena chiarezza davanti alla comunità isolitana. La tutela degli interessi dei cittadini e il futuro dei servizi essenziali non possono essere messi a rischio da ritardi o inefficienze amministrative“, conclude il PD di Isola Capo Rizzuto.