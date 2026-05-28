Isola Capo Rizzuto, il CentroSinistra apre il confronto su royalties, sanità e giovani

Royalties, Casa di Comunità, sanità e giovani sono stati al centro del tavolo del centro-sinistra di Isola Capo Rizzuto, riunito nella serata di ieri, 27 maggio, presso la sede di Casa Riformista, alla presenza delle delegazioni di AVS, PD e Casa Riformista. L’incontro si è svolto in un clima sereno e costruttivo, confermando la volontà delle tre forze politiche di proseguire un percorso di confronto stabile e condiviso. Nel corso della riunione si è discusso anche del prossimo Consiglio comunale, con particolare attenzione ai temi dell’utilizzo delle royalties e della Casa di Comunità. Il centro-sinistra ribadisce il proprio impegno nella costruzione di una proposta alternativa all’attuale amministrazione, attraverso un approccio concreto e propositivo.

Tra le prime iniziative pubbliche in programma, il prossimo 6 giugno, presso la Sala Consiliare, i riformisti promuoveranno un incontro dedicato ai giovani, alle loro problematiche e alle prospettive per il territorio, dando spazio soprattutto alla voce delle nuove generazioni. Le tre forze hanno inoltre concordato di organizzare un’assemblea pubblica sul tema della sanità, con la partecipazione dei referenti regionali del centro-sinistra. La sanità continua infatti a rappresentare una delle principali emergenze della Calabria e un tema centrale per il futuro della comunità.

Durante l’incontro è stata ribadita la volontà di rafforzare il dialogo con la cittadinanza attraverso iniziative e momenti di confronto, nella convinzione che la politica debba tornare a essere strumento di partecipazione, crescita e sviluppo per Isola Capo Rizzuto. Il centro-sinistra guarda inoltre alle future sfide politiche con l’obiettivo di costruire un progetto ampio e inclusivo, capace di coinvolgere tutte le energie positive della comunità isolitana.