Intimidazioni a Palermo, colpi pistola contro una pizzeria e macelleria

Nuove intimidazioni hanno avuto luogo nella zona dello Zen a Palermo. La scorsa notte, cinque colpi di kalashnikov sono stati sparati contro la vetrina di una pizzeria-panificio, mentre una pistola è stata usata per sparare quattro colpi contro una macelleria. Entrambi gli esercizi commerciali si trovano in via Luigi Einaudi, a pochi numeri civici di distanza: Armanio’s Bakery e Da Totuccio.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti del commissariato di San Lorenzo e la polizia scientifica. Le indagini sono ora in mano alla squadra mobile, che sta cercando di fare luce su una serie di episodi simili verificatisi nelle ultime settimane. Tra questi, si annoverano i colpi di kalashnikov esplosi contro il ristorante Al Brigantino, l’attacco contro un’autorimessa in via Sferracavallo, e il raid contro la sede dell’autonoleggio Sicily by Car, di Tommaso Dragotto, in via San Lorenzo. Inoltre, sono stati trovati giovedì mattina delle bottiglie di benzina davanti a negozi in Sferracavallo e Tommaso Natale, alimentando ulteriori preoccupazioni sulla sicurezza nella zona.