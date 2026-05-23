Intelligenza artificiale e borghi storici: a Monasterace un evento gratuito per valorizzare il territorio

Domenica 24 maggio, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, il Castello di Monasterace Superiore sarà teatro di un evento formativo gratuito dedicato all’intelligenza artificiale, realizzato nell’ambito del progetto +M.O.R.E. (Monasterace Open Resource Experience). L’iniziativa offre a cittadini, studenti, imprenditori e appassionati l’opportunità di comprendere concretamente come utilizzare gli strumenti dell’intelligenza artificiale per valorizzare il territorio e aumentarne la competitività e l’attrattività, non solo sotto il profilo turistico ma anche produttivo. Un momento unico per scoprire come le tecnologie emergenti possano diventare leve concrete per la crescita dei borghi storici e dei piccoli centri.

Sul palco interverranno Cosmano Lombardo e Mauro Lupi, due dei massimi esperti italiani e internazionali nel campo dell’AI e del digitale. Lombardo, imprenditore e divulgatore di successo, porta con sé anni di esperienza nella formazione e nella promozione di eventi di calibro nazionale e internazionale. Lupi, docente Universitario e tra i massimi esperti di AI in Europa, con oltre 30 anni di esperienza nell’ICT, è considerato uno dei principali pionieri italiani nella comunicazione digitale, precursore in ambiti come search marketing, performance advertising, business blogging, enterprise content, social media marketing e social CRM. L’evento è ideato, prodotto e realizzato da Magics AI, con la collaborazione del WMF, nell’ambito del progetto +M.O.R.E., al fine di sostenere e raccontare l’innovazione che nasce dai borghi, spina dorsale del nostro Paese.

“Con questo evento formativo spieghiamo come l’intelligenza artificiale possa diventare uno strumento per valorizzare i territori e potenziare la competitività dei piccoli centri,” spiega Cosmano Lombardo “Formazione, innovazione e pratica si incontrano qui a Monasterace Superiore per dare ai cittadini, agli studenti e agli imprenditori strumenti concreti da applicare alla crescita culturale, turistica e produttiva del borgo.”

“Siamo felici di ospitare un’iniziativa che unisce formazione e innovazione tecnologica, offrendo a cittadini, studenti e imprese l’opportunità di conoscere e sperimentare l’intelligenza artificiale,” commenta Carlo Murdolo, Sindaco di Monasterace. “Il progetto +M.O.R.E. conferma nuovamente come il nostro borgo possa essere un laboratorio di idee e competenze, capace di valorizzare il patrimonio culturale e sociale e di generare nuove opportunità per la comunità.”

L’evento è organizzato da Magics AI operatore economico affidatario dei servizi previsti all’interno del progetto +M.O.R.E. – Monasterace Open Resource Experience – finanziato dall’Unione europea nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”. finanziato dall’Unione europea nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).