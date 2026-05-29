“Insieme si può”, la soddisfazione di Scuncia e Altobruno: “credibilità, gruppo e zero personalismi”. La lista a supporto di Cannizzaro esulta per il risultato ottenuto | INTERVISTA

“Insieme si può”, una delle liste non partitiche della coalizione che ha sostenuto Francesco Cannizzaro, neo sindaco di Reggio Calabria, entra in Consiglio comunale con l’elezione di Miriam Pitasi. Il risultato ottenuto, pari al 3,8% e frutto di oltre 3.330 voti, viene letto dai cofondatori Jo Scuncia e Giuseppe Altobruno come la conferma di un progetto costruito sulla credibilità, sul gruppo e su una visione unitaria e non personalistica della politica.

La lista, rappresentata da Bruno Occhiuto, ha scelto sin dall’inizio di non configurarsi come una proposta ad personam, ma come uno spazio politico nel quale tutti i candidati potessero competere sullo stesso piano. Un metodo che, secondo Scuncia e Altobruno, ha permesso di valorizzare professionalità, giovani, imprenditori e competenze, senza affidare il risultato ai soli personalismi.

Un progetto civico fondato su credibilità e gruppo

Il percorso di “Insieme si può” nasce dall’incontro tra esperienza politica, visione imprenditoriale e volontà di costruire un contenitore civico capace di parlare alla città con un linguaggio diretto. I cofondatori sottolineano come il risultato sia arrivato attraverso una lista organizzata, con una comunicazione unica e una linea politica condivisa. Questo progetto politico è partito dall’esperienza decennale dell’ex Presidente della Prima Circoscrizione, Giuseppe Altobruno, che ha militato per tantissimi anni nell’agone politico e ha un’esperienza pluriennale, conoscitore delle dinamiche e dei processi. Ed è nato anche dalla visione lungimirante di un imprenditore che ha riportato le proprie capacità dentro un contenitore civico e politico, Jo Scuncia.

“Il risultato ottenuto è straordinario – hanno detto i cofondatori della lista Scuncia e Altobruno ai microfoni di StrettoWeb – perché già dalla composizione della lista, l’unico strumento utilizzato per lanciare il nostro messaggio politico è stato quello della credibilità. Abbiamo costruito una lista di giovani professionisti e imprenditori, mettendo dei paletti: visione, equilibrio, una segreteria unica, una comunicazione unica, cercando di dare a tutti i candidati la stessa opportunità di giocarsi una partita. L’unico strumento era la credibilità del personale. Abbiamo ricevuto il consenso di tutti i candidati, che si sono spesi anima e cuore per un risultato importante all’interno della lista. Il nostro risultato personale passa in secondo piano, perché abbiamo creduto più al gruppo che ai personalismi. Abbiamo creato una nuova visione di politica, non solo a livello locale ma anche nazionale. Solitamente le liste sono ad personam, spesso eleggono chi le ha create. Noi invece abbiamo lasciato liberi di competere con lo stesso strumento” hanno affermato i due cofondatori.

Oltre 3.330 voti e un seggio in Consiglio comunale

Il dato elettorale viene considerato particolarmente significativo anche perché ottenuto in un contesto nel quale il voto si è fortemente concentrato sulle liste dei partiti e sui candidati a sindaco. “Insieme si può” ha raccolto 3.332 voti complessivi, sfiorando il risultato di forze politiche nazionali e conquistando il quoziente necessario per eleggere un rappresentante in Aula. A sedere in Consiglio comunale sarà Miriam Pitasi, tra le figure più giovani elette, con circa 400 voti. Per Scuncia e Altobruno, la sua elezione conferma la volontà dell’elettorato di dare fiducia a una nuova classe dirigente.

“Il risultato è superiore anche a partiti nazionale, con un 3,8% che sfiora quello della Lega. Il risultato è stato polarizzato verso le liste dei partiti e dei candidati a Sindaco. 3.332 voti complessivi sono quelli raccolti e ringraziamo gli elettori. Abbiamo parlato di contenuti, facendoci conoscere. Potremmo definirla: una lista del fare. A liste chiuse, siamo soddisfatti e ringraziamo tutti i candidati. Ringraziamo Bruno Occhiuto, la nostra guida e la nostra faccia, ha saputo rappresentarci nonostante fosse un neofita della politica”.

Lealtà al progetto di Cannizzaro

Dopo il risultato elettorale, i cofondatori della lista confermano il sostegno al progetto politico del neo sindaco Francesco Cannizzaro. L’obiettivo dichiarato è contribuire ai processi amministrativi con idee, programmi e professionalità, restando leali alla coalizione e alla visione indicata dal nuovo primo cittadino. “Con questo lanciamo un augurio al Sindaco Cannizzaro, un soggetto politico autorevole, ha le idee chiare sulla visione da dare alla città. Noi saremo leali al progetto del Sindaco e saremo a disposizione scevri da tutto il resto. Saremo al suo fianco all’interno dei processi politici, lui saprà valorizzare al meglio le professionalità presenti”.

Una lista “di tutti e per tutti”

Il punto politico rivendicato con maggiore forza resta il metodo, fondato – come detto – su credibilità e forza del gruppo. Un’impostazione che, secondo Scuncia e Altobruno, ha dato valore all’intera squadra e ha reso possibile l’elezione di un giovane consigliere.

“Il principio che ha ispirato noi a fare la lista è stato mantenuto in campagna elettorale. Nella nostra lista è stata eletta la più giovane e questo conferma quanto successo anche nelle altre liste, a dimostrazione del fatto che l’elettorato ha deciso di dare fiducia a una nuova classe dirigente. E’ la sua prima esperienza, è una delle più giovani, ha combattuto ad armi pari anche con chi ha già fatto politica. Nella nostra lista quasi tutti hanno preso voti. Nonostante il nostro passato in politica (di Scuncia e Altobruno, ndr) non è stata una lista ad personam. Il nostro Consigliere sarà supportato dalla nostra squadra. Non sarà un Consigliere messo lì, ma porterà le nostre istanze in Aula. Sappiamo che gli scenari della politica cambiano, ma saremo al fianco di Cannizzaro, dando tutto il nostro sostegno, con idee, programmi e quant’altro. Piena soddisfazione da parte nostra, che siamo i fondatori della lista. L’obiettivo primario era prendere un quoziente e lo abbiamo fatto”.

Per Scuncia e Altobruno, dunque, il risultato di “Insieme si può” non rappresenta soltanto l’ingresso in Consiglio comunale, ma anche la conferma di un metodo politico fondato sulla credibilità, sulla partecipazione e sulla valorizzazione del gruppo. Un modello che la lista intende portare dentro l’amministrazione comunale, a sostegno del percorso avviato dal sindaco Francesco Cannizzaro.