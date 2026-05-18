“Insieme Senza Confini”: a Reggio Calabria incontro sul pluralismo linguistico e culturale

Si è svolto domenica pomeriggio, presso la sala “Allegra” di viale Aldo Moro, un incontro dedicato al pluralismo linguistico e culturale, dal titolo “Movimento donne – comunità straniera: Insieme Senza Confini”. L’iniziativa è stata organizzata da Naima Douraibi, candidata del Partito Azione alle prossime elezioni comunali, con la partecipazione delle colleghe candidate Angelina Stillisano e Carmela Pangallo. Ospite d’eccezione la dott.ssa Sabina Cannizzaro, vice Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria e Presidente dell’Associazione Donne Reggine.

La sala, gremita di donne di origine musulmana, ha accolto l’iniziativa in un’atmosfera di grande partecipazione. La candidata Douraibi ha illustrato, prima in lingua araba e poi in italiano, le linee guida del proprio programma politico, basato sugli asset strategici del progetto R.A.D.I.U.S., elaborato da Angelina Stillisano. I pilastri principali del progetto comprendono:

Mediazione interculturale: istituzione di tavoli permanenti delle comunità per intercettare e gestire le criticità locali, accompagnati dalla promozione di eventi culturali volti alla conoscenza reciproca;

istituzione di tavoli permanenti delle comunità per intercettare e gestire le criticità locali, accompagnati dalla promozione di eventi culturali volti alla conoscenza reciproca; Servizi e capillarità istituzionale: inserimento strutturale della figura del mediatore culturale nei comparti chiave della società;

inserimento strutturale della figura del mediatore culturale nei comparti chiave della società; Contrasto al bullismo e equità occupazionale;

Mappatura e regolamentazione dei luoghi di preghiera per superare tensioni sociali e informalità, con una corretta programmazione urbanistica legata ai servizi funerari per diverse confessioni;

per superare tensioni sociali e informalità, con una corretta programmazione urbanistica legata ai servizi funerari per diverse confessioni; Spazi di aggregazione: creazione di centri di socialità fondati sui valori della legalità e della fiducia reciproca.

La dott.ssa Sabina Cannizzaro ha espresso apprezzamento per l’impianto programmatico, sottolineando l’efficacia della formula “Ponti di comunità” come chiave di volta per l’edificazione di una comunità inclusiva. “Un momento di condivisione veramente arricchente, indispensabile per edificare insieme una comunità più solida, coesa e accogliente”, ha dichiarato, manifestando entusiasmo per la visione della candidata.

La manifestazione si è conclusa con un ricco buffet di pasticceria e bevande arabe, seguito da un canto corale delle donne presenti, trasformato in un vero e proprio inno alla gioia, simbolo di sorellanza universale. La dott.ssa Cannizzaro ha inoltre sottolineato il valore aggiunto delle donne in politica, elogiando le candidate per coraggio, passione e cuore nell’impegno politico.