Incredibile in un paese siciliano, 5ª centenaria festeggiata nel 2026

Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, dall’inizio del 2026, ha celebrato 5 centenari. Tra questi, l’ultima a ricevere un omaggio dal sindaco Giuseppe Fausto è stata Margherita Cruciata, e madre di una famiglia numerosa composta da due figli, otto nipoti e tredici pronipoti. Dal 1° gennaio, l’elenco delle persone che hanno raggiunto questa importante tappa di vita si è ampliato con il nome di Antonia Cruciata, che ha festeggiato i suoi 102 anni, divenendo la cittadina più anziana della città fino alla sua recente scomparsa. A questi si aggiungono anche Anna Tarantola, Andrea Carollo e Angela Pipitone, anch’essi centenari.

Le parole del sindaco

“Il fenomeno conferma a Castellammare del Golfo una longevità soprattutto tra le donne, spesso caratterizzata da autonomia anche in età avanzata. Un risultato legato non solo alla durata della vita, ma anche a un invecchiamento di qualità, sostenuto da stili di vita semplici e forti legami familiari e sociali. Gli anziani rappresentano la memoria viva della comunità, custodi di valori e tradizioni da non disperdere“, afferma il sindaco.