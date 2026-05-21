Incredibile in Calabria, bambina di 11 anni abbandonata dalla madre di notte davanti alla caserma dei carabinieri

Una bambina di 11 anni è stata lasciata sola nella notte davanti alla caserma dei carabinieri di Amantea, nel Cosentino. La minore, originaria di un centro del Basso Tirreno cosentino, è stata notata e soccorsa dai militari dell’Arma, che hanno immediatamente compreso la delicatezza della situazione e attivato le procedure di assistenza. Secondo una prima ricostruzione, la piccola sarebbe stata accompagnata dalla madre davanti alla stazione dei carabinieri e poi lasciata lì poco dopo. L’episodio sarebbe maturato in un contesto di forte tensione familiare, sul quale sono ora in corso accertamenti da parte delle autorità competenti.

La minore soccorsa dai carabinieri e trasportata in ospedale

Quando i carabinieri si sono accorti della presenza della bambina, l’hanno trovata visibilmente spaventata e in stato di agitazione. I militari hanno cercato di tranquillizzarla e, vista la situazione, hanno richiesto l’intervento dei soccorritori del 118. La minore è stata quindi accompagnata al Pronto soccorso dell’ospedale Gino Iannelli di Cetraro, dove ha trascorso la notte sotto osservazione. Le sue condizioni fisiche sono apparse buone, ma i medici hanno prestato particolare attenzione al forte shock emotivo riportato dalla bambina dopo quanto accaduto.

Trasferita in Pediatria, affidata ai servizi sociali

Dopo i primi controlli, la bambina è stata trasferita nel reparto di Pediatria, dove ha continuato a ricevere assistenza sanitaria e supporto. Parallelamente, i carabinieri hanno avviato le verifiche sulla situazione familiare, informando gli organismi preposti alla tutela dei minori. Secondo quanto emerso, il padre della minore sarebbe stato contattato dai militari, ma avrebbe riferito di non voler essere coinvolto nella vicenda. Nelle ore successive, invece, la madre avrebbe manifestato l’intenzione di riavere con sé la figlia. Una circostanza che sarà valutata dalle autorità competenti e dai servizi sociali, ai quali la bambina è stata temporaneamente affidata.

Accertamenti sulla famiglia e sulla tutela della minore

La vicenda resta al centro delle verifiche delle forze dell’ordine, chiamate a chiarire il contesto nel quale è avvenuto l’abbandono della minore davanti alla caserma. Gli accertamenti dovranno ricostruire con precisione le dinamiche dell’episodio e valutare eventuali provvedimenti a tutela della bambina abbandonata ad Amantea. Al momento l’attenzione principale resta rivolta alla protezione della minore e alla sua condizione psicologica, dopo una notte trascorsa tra paura, soccorsi e accertamenti sanitari.