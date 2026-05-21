Incredibile Faraone, l’Onorevole di Italia Viva su Cannizzaro: “lo stimo, ma interpreta Cetto La Qualunque in modo straordinario” | INTERVISTA

L’onorevole Davide Faraone, parlamentare e vicepresidente nazionale di Italia Viva, è stato protagonista di un evento elettorale a Reggio Calabria, per incontrare candidati e simpatizzanti della lista Casa Riformista, a pochi giorno dal voto. Presente al suo evento, oltre ad alcuni esponenti locali come Giuseppe Sera e Giovanni Muraca, anche il candidato Sindaco del CentroSinistra Mimmo Battaglia, che ha in Casa Riformista una delle sue 6 liste della coalizione.

“E’ bene che il CentroSinistra si sia presentato unito, la nostra lista rafforza una coalizione che supportiamo anche in ambito nazionale” ha esordito Faraone in un’intervista esclusiva a StrettoWeb. “Qui auspichiamo un buon risultato, ripetendo quello alle regionali, dove abbiamo sperimentato Casa Riformista. Battaglia è in parte in continuità rispetto a Falcomatà, ma un nuovo Sindaco deve anche avere la sua autonomia. E’ il candidato giusto”. Poi il commento pesante su Cannizzaro: “è un mio collega, lo apprezzo e lo stimo ma, come tutti i candidati Sindaco di CentroDestra, interpreta Cetto La Qualunque in modo straordinario. Salvini è venuto a proporre Aeroporti in Sicilia, il Ponte sullo Stretto, e Cannizzaro si muove allo stesso modo”.