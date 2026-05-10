Incredibile a Reggio Calabria, ratti enormi fin dentro le abitazioni: “sono tanti ed entrano a casa”. Residenti disperati

Una situazione sempre più allarmante sta emergendo in, a, dove gli abitanti dell’isolato 62 sono costretti a convivere con il pericolo e il disagio causati dalla crescente. Il Comitato Reggio, con una comunicazione urgente alle autorità competenti, ha chiesto un intervento immediato per fermare la diffusione dei roditori che stanno invadendo anche le abitazioni e i balconi dei residenti. “Con la presente si vuole ribadire e comunicare ancora una volta alle autorità competenti una situazione molto grave che riguarda gli abitanti di Via N. Tommaseo, isolato 62. In questo isolato si sta vivendo un forte disagio e pericolo a causa dellacreando seri problemi di igiene e mettendo a rischio la salute pubblica e la sicurezza dei residenti, comprese persone anziane, malati con problemi di immunodeficienza e bambini”.

La causa principale di questo degrado è la presenza di una vecchia baracca in muratura abbandonata da anni, situata nel cortile dell’isolato 62, che è diventata il rifugio ideale per centinaia di topi. I roditori escono dalla struttura e si diffondono rapidamente in tutta la zona, creando un grave problema di salubrità. “Questa situazione è dovuta soprattutto allo stato di abbandono in cui si trova l’isolato 62. Una vecchia baracca in muratura abbandonata da anni e posizionata nel cortile dell’isolato 62 è diventata il rifugio di centinaia di topi da cui fuoriescono. C’è bisogno di intervento immediato di disinfestazione”.

Il Comitato ha quindi sottolineato l’urgenza di un intervento risolutivo da parte delle autorità locali, chiedendo una disinfestazione e derattizzazione immediata dell’area. Secondo la comunicazione, la situazione non è solo una questione di degrado urbano, ma una vera e propria minaccia per la salute pubblica. “Ci troviamo davanti a un caso di degrado che non rispetta le norme di igiene, sanità pubblica e tutela dell’ambiente. Per questo si chiede di intervenire immediatamente con disinfestazione e derattizzazione, perché è a rischio la salute pubblica. C’è il rischio che le persone vengano morse da topi o addirittura lo scoppio di epidemie come peste o hantavirus che, come si sa, sono portate dai ratti”. Gli abitanti di Via N. Tommaseo chiedono quindi l’intervento urgente delle autorità per porre fine a questa situazione insostenibile e per salvaguardare la salute di tutti.