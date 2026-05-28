Incidente sul lavoro a Gioia Tauro: operaio travolto dal ribaltamento di un mezzo pesante

Le attività quotidiane all’interno dell’importante porto di Gioia Tauro, sono state bruscamente interrotte da un grave sinistro che ha destato enorme preoccupazione tra le maestranze. Durante le consuete manovre di gestione delle merci, si è verificato un drammatico incidente sul lavoro che ha visto come sfortunato protagonista un addetto alla banchina. L’allarme è scattato immediatamente, trasformando una normale giornata lavorativa in un momento di profonda angoscia per tutta la comunità portuale, da sempre esposta ai rischi connessi alla gestione di carichi di grandi dimensioni.

La dinamica del sinistro e il ribaltamento dello straddle carrier

La ricostruzione dei fatti è attualmente al vaglio delle autorità competenti, ma i primi dettagli emersi delineano uno scenario cinematico particolarmente violento. Il lavoratore è stato travolto a causa della perdita di stabilità di un mastodontico carrello cavaliere per container, noto nel settore della logistica con il termine di straddle carrier. Il gigantesco macchinario si è improvvisamente rovesciato mentre si trovava in un’area operativa, colpendo l’uomo in modo violento e lasciandolo a terra con traumi multipli dovuti al tremendo impatto.

I soccorsi immediati e il trasporto d’urgenza all’ospedale di Polistena

La macchina della solidarietà e dell’emergenza si è attivata in pochissimi istanti grazie alla prontezza dei colleghi di banchina, i quali hanno prestato la prima assistenza in attesa del personale medico. I soccorritori del 118, giunti rapidamente sul luogo del sinistro, hanno stabilizzato il ferito prima di disporre il suo trasferimento d’urgenza. Il giovane portuale è stato quindi trasportato presso il vicino ospedale Santa Maria degli Ungheresi di Polistena, dove è stato affidato alle cure dei medici e sottoposto a una serie di approfonditi accertamenti clinici volti a valutare l’entità delle lesioni riportate.

Incidente al porto di Gioia Tauro, le parole del sindaco Scarcella

Sull’accaduto è intervenuto il sindaco di Gioia Tauro, Simona Scarcella, che ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Esprimo, a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera città di Gioia Tauro, la più sincera vicinanza al giovane lavoratore Alessandro Cortese e alla sua famiglia per il grave incidente verificatosi oggi all’interno dell’area portuale. In queste ore di apprensione il nostro pensiero è rivolto anzitutto alle condizioni del lavoratore, con l’auspicio che possa ristabilirsi al più presto e senza gravi conseguenze”.

“Episodi come questo ci ricordano quanto il tema della sicurezza sul lavoro debba rimanere una priorità assoluta. Anche nei contesti dove l’attenzione alla prevenzione è elevata, il rischio non può mai essere sottovalutato. È necessario continuare a investire nella formazione, nei controlli, nella manutenzione dei mezzi e nella cultura della sicurezza, affinché ogni lavoratore possa svolgere la propria attività nelle migliori condizioni possibili e tornare a casa sano e salvo.”

Incidente sul lavoro nel porto di Gioia Tauro, la vicinanza della Cisl e della FIT

“Esprimiamo la nostra più sincera vicinanza ad Alessandro Cortese, vittima di un grave incidente verificatosi all’interno del porto di Gioia Tauro, con l’auspicio che possa ristabilirsi al più presto. In questo momento di forte apprensione il nostro pensiero va anzitutto al giovane operatore coinvolto, ai suoi familiari e ai colleghi che hanno vissuto da vicino quanto accaduto”. È quanto dichiarano la segretaria generale della CISL Area Metropolitana di Reggio Calabria, Nausica Sbarra, e il segretario generale della FIT CISL Calabria, Sergio Colosimo, che proseguono: “Il porto di Gioia Tauro rappresenta una infrastruttura strategica di rilevanza nazionale e internazionale, caratterizzata da ritmi operativi elevati e da attività che richiedono standard di sicurezza sempre più rigorosi, continui investimenti nella formazione, nella manutenzione dei mezzi e nell’organizzazione del lavoro. Ogni incidente sul lavoro deve sensibilizzare tutti – istituzioni, imprese, organizzazioni sindacali – sulla necessità di rafforzare ulteriormente la cultura della prevenzione e della tutela della vita umana. La sicurezza è una responsabilità collettiva che deve tradursi in controlli costanti, innovazione tecnologica, aggiornamento professionale e condizioni operative adeguate. Auspicando che venga fatta piena chiarezza sulla dinamica dell’accaduto, ribadiamo fin da ora la disponibilità della CISL e della FIT CISL a contribuire, attraverso il confronto e la partecipazione, ad ogni iniziativa utile a rafforzare ulteriormente i livelli di sicurezza all’interno dell’area portuale di Gioia Tauro“.