Incidente in Calabria: traffico rallentato sulla Salerno – Reggio, un ferito

A causa di un incidente, il traffico è rallentato sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” al km 311,750, in direzione Villa San Giovanni, a Gizzeria, in provincia di Catanzaro. Nell’incidente, che ha coinvolto un veicolo in un urto contro la barriera di sicurezza, si registra un ferito. Il personale Anas è presente sul posto per la gestione della viabilità.

Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il servizio clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.

Aggiornamento

Ore 17:00 – Traffico tornato alla normalità