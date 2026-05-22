Incidente in Calabria, camion finisce in una scarpata sulla Statale 18: ferito il conducente

Un autotrasportatore 48enne è stato soccorso e portato d’urgenza in ospedale a Cosenza con l’elisoccorso dopo essere rimasto ferito a seguito di un incidente avvenuto lungo la Statale 18 nel Comune di Fuscaldo, sul Tirreno cosentino. L’uomo ha perso il controllo del camion che guidava, un’autocompattatore per il trasporto di rifiuti, che è uscito di strada, ha urtato un’utilitaria in sosta ed è precipitato in una scarpata, ribaltandosi sul fianco lato passeggero. Non si registrano altri feriti.

L’automobile coinvolta nell’incidente era vuoto al momento dell’impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno richiesto l’intervento dell’elicottero, mentre i vigili del fuoco hanno provveduto a estrarre il ferito dall’abitacolo del camion. L’uomo era cosciente e in condizioni non gravi. Tuttavia, i medici hanno disposto il trasporto in ospedale per gli accertamenti del caso. Sul posto carabinieri e polizia stradale per i rilievi e stabilire le cause dell’incidente.